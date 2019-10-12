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10:54

Mercedes-Maybach за 74 миллиона

Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом? Главные фишки Mercedes-Maybach S 650 Pullman

Говорят, однажды, проведя ужасную ночь в сидячем вагоне поезда из Буффало в Нью-Йорк, некий Джордж Пульман решил построить вагон повышенной комфортности, в котором действительно можно было хорошо отдохнуть. Так еще во второй половине XIX века на свет появился знаменитый «пульмановский вагон», добрую сотню лет олицетворявший путешествие высшим классом. Уже в 1963 году Mercedes-Benz добавил к названию своего удлиненного седана W100 приставку Pullman, и с тех пор «Пульман» у всех ассоциируется с до неприличия роскошными лимузинами с трехлучевой звездой. Сложно поверить, но новый Mercedes-Maybach S650 Pullman более чем на полметра длиннее, почти на 60 л.с. мощнее и сразу на 19 миллионов дороже Rolls-Royce Phantom Privacy Suite. Но стоит ли он того? Рассказываем и показываем во всех подробностях.