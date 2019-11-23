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8:30

Самый мощный Mercedes

Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть

Сложно представить, что кому-то в конце нулевых могло не хватить возможностей родстера Mercedes-Benz SL 600. Как-никак V12, 5,5 литра рабочего объема, две турбины, 517 лошадей… Но такие люди были! Для них в Аффальтербахе делали еще более могучие версии SL 63 (атмосферный V8 6.2, 525 л.с.) и SL 65 (тот же V12 битурбо, но уже шестилитровый и 612-сильный). Но одна модификация была чудовищем даже в сравнении с ними — великий и по-хорошему ужасный SL 65 AMG Black Series, баснословно дорогой, до неприличия карбоновый и безумно мощный. 12-цилиндровый двигатель М275 на Black Series раздули до 670 лошадиных сил, а ограничитель максимальной скорости подняли до 320 км/ч, чтобы на автобане не оставить шансов вообще никому. О самых интересных фишках этой машины мы расскажем в этом видео.