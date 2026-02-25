Минус 2,3 секунды до сотни и дизельный мотор: что нового в Haval H7 и H9

Производитель заявляет, что с новым двигателем и 7-ступенчатым «роботом» 7DCT (с двумя «мокрыми» сцеплениями) кроссовер разгоняется до сотни за 7,8 секунды — это на 2,3 секунды быстрее дореформенной версии. Паспортный расход топлива в смешанном цикле снизился с 9,7 до 9,0 литра на 100 км. Экологический класс мотора повышен с «Евро-5» до «Евро-6», в приводе ГРМ по-прежнему используется цепь.

Техника и внедорожный арсенал

Смена силового агрегата не повлекла изменений в конструкции шасси. H7 базируется на модульной платформе L.E.M.O.N. (унифицированное шасси Great Wall). Передняя подвеска — стандартный McPherson, сзади — «многорычажка». В списке стандартного оборудования значится блокировка заднего межколесного дифференциала с электронным управлением (гидроподжимная многодисковая муфта), что для кроссоверов все еще редкость.