Видео: электрический «Москвич» с автопилотом и Windows

Желтая молния: невероятный рестомод из Москвича-2140

Во времена Шекспира, как известно, не было сигарет «Друг». С этим кажется все понятно. Ну а вот камера заднего вида на дедушкином «Москвиче-2140» могла быть? А тачскрин-планшет, управляющий дворниками? А электромотор от гольф-кара (не от Фольксвагена!) плюс целая батарея силовых аккумуляторов? Ну в общем-то да. Теперь — да. Всё то, о чем даже не мечтали советские инженеры и конструкторы АЗЛК, уже установлено на этот самый обычный с виду «москвичёнок». Тут, конечно, должна идти дежурная шутка про Илона Маска, и в самом деле — почему бы ей здесь не быть? Ведь автор этого «Москвича» даже предусмотрел режим дистанционного использования своей электрички. Да-да, простейший, но все-таки автопилот! Но и это еще не все… Другие подробности из личного дела русской «Теслы-2140» в нашем свежем видео.