Сломать систему

В то время в регламенте было прописано, что процедуру взвешивания после финиша автомобили должны проходить с «заправленными эксплуатационными емкостями», и инженеры славных британских коллективов придумали способ интерпретировать данное правило по-своему: на старт Гран-при Бразилии автомобили Brabham и Williams вышли с так называемыми «системами охлаждения тормозов». Огромные баки перед стартом были заполнены водой, которая в ходе заезда доставлялась по специальным каналам к тормозным дискам. Насколько эффективно система справлялась со своей основной функцией доподлинно неизвестно, но главное ее достоинство было в другом: за пару кругов бак пустел, машина становилась легкой и, само собой, более прыткой. Нельсон Пике из Brabham выиграл ту гонку, а Кеке Росберг на Williams пришел к финишу вторым.

В ходе заезда их автомобили действительно весили меньше, чем положено по регламенту, но техническую комиссию они все же прошли – для этого механикам нужно было лишь восполнить запасы воды в опустевшем баке, заправив "эксплуатационные емкости".

Формально регламент нарушен не был, но протест, поданный соперниками, организаторы чемпионата удовлетворили – спустя несколько недель, когда завершилось разбирательство, Пике и Росберг были исключены из итогового протокола и победа досталась финишировавшему третьим Алену Просту из Renault.

Свинец в гранулах

Похожая история случилась в 1984 году. Охлаждающий бак появился на автомобиле Tyrrell: резервуар емкостью примерно 13 литров был предназначен для "защиты двигателя от перегрева". Машины, оснащенные такой системой, отъездили полсезона, потому что даже со слитой из бака жидкостью автомобили после финиша весили столько, сколько надо, и повода для дисквалификации у стюардов не нашлось.

Скандал случился после Гран-при США в Детройте. Мартин Брандл в той гонке финишировал вторым, совсем немного проиграв Нельсону Пике, – факт удивительный, при учете того, что Tyrrell к тому моменту осталась единственной командой, не имевшей турбомоторов. Это значит, что двигатель BMW на Brabham Пике развивал примерно на 150 лошадиных сил больше, чем старенький Cosworth на автомобиле Брандла...