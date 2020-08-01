30 лет без мойки: сокровища секретного гаража

Загадочная судьба 150 машин — кто бросил миллион долларов под пылью?

Представьте себе место, где время остановилось 30 лет назад, а компанию легендарным машинам из советских кинофильмов и правительственным Чайкам для высших членов партии составляют Жигули 1970-х в состоянии «только с завода» и экспортные, праворульные Лады и Москвичи. Да, такие тоже когда-то выпускались для Великобритании — таинственный гараж сохранил и такие артефакты. У нас же было совсем немного времени, чтобы осмотреть эту необычную находку, но за это время мы постарались найти самые дорогие и редкие раритеты, которые не мыли уже десятки лет. Так какие секреты хранит это таинственное место и кто всё это здесь оставил? Нажимайте кнопку и смотрите в новом видео!