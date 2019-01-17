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10:13

Не узнаю вас в гриме

Сложный тест о дизайне обычных автомобилей

© из открытых источников
Андрей Моторов
Некоторые жалуются, что автомобили внешне стали слишком похожи, а дизайнеры постоянно копируют друг друга. Подразумевается, что раньше различий было гораздо больше. Но так ли это? Мы смешали автомобили разных лет и стран в блендере и предлагаем определить, кто есть кто. Сразу отметим: подвохов, связанных с бейдж-инжинирингом в тесте нет. Одни и те же машины с разными эмблемами мы не добавляли по одной причине: вы и так запутаетесь. Пройти этот квиз без ошибок практически невозможно. Зато ваши взгляды на автомобильный дизайн станут шире.
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