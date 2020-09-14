Mercedes-Benz S-Class: первый видеообзор

Посмотрите на новый флагман Mercedes-Benz в формате распаковки

Спустя всего неделю после мировой онлайн-премьеры нового S-Класса первый живой автомобиль представили в России — вот он, в металле, коже, дереве и черных стеклах огромных сенсорных экранов. И хотя мы уже довольно подробно писали о всех невероятных изюминках нового флагмана Mercedes-Benz, пришло время самого ёмкого и наглядного рассказа о его возможностях. Предлагаем вашему вниманию первый видеообзор S-Класса новейшего поколения W223. Познакомьтесь с ним так, будто сами побывали на закрытой презентации, рассмотрели и пощупали всё своими руками. А заодно посмотрите, как работают передовые системы безопасности и что могут рисовать на асфальте самые современные диодные фары.