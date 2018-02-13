Все фотографии «заряженного» Mercedes-Benz G-Class нового поколения

Новый Mercedes-AMG G 63 во всех деталях

Все фотографии «заряженного» Mercedes-Benz G-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz показала «заряженный» внедорожник G 63 нового поколения. У модели поменялся двигатель и коробка передач - теперь машина оснащается 585-сильным восьмицилиндровым агрегатом объемом четыре литра и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Первые сто километров в час такая машина набирает за 4,5 секунды – на 0,9 секунды быстрее предшественника.
Иллюстрации: Mercedes-Benz
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