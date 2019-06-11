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14:04

Всё о новом мегароскошном седане Bentley

Главные и самые важные факты о Bentley Flying Spur нового поколения, которые нужно знать прямо сейчас

На специальном мероприятии в британском Крю компания Bentley представила роскошный седан Flying Spur нового поколения. Модель стала больше и еще роскошнее, сменила платформу и силовую установку, получила новый интерьер и (впервые в истории марки) полноуправляемое шасси. Вдобавок к этому, автомобиль обзавелся новыми электронными помощниками и системами безопасности, а также получил эксклюзивные варианты отделки салона. Мы побывали на презентации четырехдверки и теперь рассказываем самые важные факты о третьем поколении Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас.

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