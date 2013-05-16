Mercedes-Benz представил седан S-Class с "магической" подвеской

В рот мне ямыMercedes-Benz представил седан S-Class с "магической" подвеской
Компания Mercedes-Benz, в среду вечером, 15 мая, официально рассекретила седан S-Class нового поколения. Модель полностью лишилась ламп накаливания (их заменили светодиоды), получила саморегулирующаяся подвеску, а позже у нее появится модификация, расход топлива у которой будет менее четырех литров.
Компания Mercedes-Benz в среду вечером, 15 мая, официально рассекретила седан S-Class нового поколения. В качестве площадки для премьеры немецкий автопроизводитель выбрал техцентр в Гамбурге, где заказчикам показывают собранные экземпляры самых современных авиалайнеров мира – Airbus A380. "Мотор" решил разобраться во всех технических новинках флагманского "Мерседеса".
Кузов
Габаритная длина седана S-Class нового поколения в "короткобазной" версии почти не изменилась: в длину "эс-класс" по-прежнему превышает пять метров (5116 миллиметров), его ширина – 1899 миллиметров, высота – 1491. Колесная база равна 3035 миллиметрам. Получается, что новый седан на 20 миллиметров длиннее, на 28 миллиметров шире и на шесть миллиметров выше предшественника, но сохранил прежнюю колесную базу.
Габаритная длина версии с удлиненным шасси составляет 5246 миллиметров. Колесная база этой модификации равна 3165 миллиметрам.
Кузов модели более чем на 50 процентов состоит из алюминия. При этом его жесткость на кручение составляет 40,5 килоньютона на градус -- на 50 процентов лучше предшественника. Масса в среднем снизилась на 95 килограммов.
Внутри S-Class тоже стал чуть просторнее: запас места над головами увеличился на 12 миллиметров, больше места стало между водителем и пассажиром справа (на 14 миллиметров на уровне плеч и на 10 миллиметров в области локтей). А для коленей задних пассажиров инженерам удалось найти дополнительные 14 миллиметров пространства до передних кресел.
Салон
Салон нового S-Class – эдакий ретрошик. Плавные линии и дорогие материалы: дерево, полированный алюминий, цветная кожа. Но никакой технократии а-ля Audi A8: только классика!
Из модной техники здесь лишь пара 12,3-дюймовых дисплеев. Один из них располагается непосредственно перед водителем и выполняет функцию приборной панели. Второй находится на центральной консоли. С его помощью можно управлять всеми развлекательными функциями автомобиля, а также системами по обеспечению комфорта. Но центральным элементом управления всеми системами машины остался круглый джойстик, который окружен кнопками активации наиболее важных функций.
В салоне Mercedes-Benz S-Class нового поколения в общей сложности 156 кнопок и переключателей, но в глаза они как-то не бросаются.
Место обычной приборной панели занимает 12,3-дюймовый монитор. Точно такой же расположен по соседству справа и отвечает за управление мультимедийной системой.
Клавиши всех основных функций собраны вокруг "шайбы" управления развлекательным комплексом. Тут же -- кнопки набора номера для телефонных звонков с сенсорными участками.
На спинках передних кресел расположились индивидуальные мониторы для каждого обитателя заднего дивана. Контрастные и с высоким разрешением.
В версиях с удлиненной колесной базой спинки задних кресел могут отклоняться на угол до 43,5 градуса -- лучший показатель в сегменте.
Свежий звук
Поставщиком аудиосистем для Mercedes-Benz S-Class нового поколения стала компания Burmester. На выбор покупателям предложат варианты с объемным и 3D звучанием. Также в разработке седана инженеры применили технологию Frontbass, которая позволяет отказаться от использования сабвуферов в дверях. Эти элементы системы расположились в подкапотном пространстве и в качестве резонатора используют 40-литровый объем лонжеронов и поперечин. Похожая схема впервые была применена Burmester на Porsche 911.
Кресла S-Class, помимо традиционного подогрева и вентиляции, получили еще и шесть вариантов массажа. Один из них – с эффектом "разогретых камней". Этого удалось достичь благодаря установке в спинках передних и задних сидений четырнадцати воздушных камер, каждая из которых оснащена функцией подогрева.
В системе вентиляции кресел применяются реверсивные вентиляторы. При активации функции охлаждения кресел устройства сначала притягивают к ним прохладный окружающий воздух ("всасывают" его через спинки сидений), а через четыре минуты вентиляторы переключаются на режим обдува. Такое решение позволило эффективнее снижать температуру разогретого кресла и уменьшить сквозняковые явления.
Мало того, Mercedes-Benz S-Class даже оснастили электрическим подогревом подлокотников!
Для версий со стандартной колесной базой клиентам предложат два варианта задних кресел – статичные и с возможностью изменения наклона спинки на угол до 37 градусов. Для модификаций с удлиненным шасси количество вариантов заднего дивана увеличивается до пяти, а топовый предполагает увеличение максимального угла наклона до 43,5 градуса. Этот показатель, как уверяют в Mercedes-Benz, является рекордным для автомобилей представительского сегмента.
Наконец, у S-Class появится совершенно новая климатическая установка. Более эффективная и с дополнительным набором датчиков, которые помогут поддерживать нужную температуру в каждом уголке салона. Кроме того, она будет иметь функцию ароматизации – ее аналог устанавливался на лимузины несуществующей уже марки Maybach. Обитатели салона смогут выбирать запах самостоятельно, но он будет сохраняться непродолжительное время (чтобы не надоедать) и не будет оседать на одежде пассажиров и водителя. Выбирать можно будет из нескольких ароматов, разработанных Mercedes-Benz.
Моторы
Первоначально моторная гамма модели включит в себя две гибридных силовых установки, а также один бензиновый и один дизельный мотор. Две первые версии – S 300 BlueTEC HYBRID (дизельная «четверка» объемом 2,2-литра, 204 силы, и 15-киловаттный электродвигатель) S 400 HYBRID (бензиновый 3,5-литровый V6, 306 сил, и 20-киловаттный электромотор). В первом случае седан сможет разгоняться до первой "сотни" через 7,6 секунды после старта, во втором – за 6,8 секунды. Расход топлива при этом составит 6,3 литра на 100 километров пробега для более мощной версии и 4,4 литра для менее мощной.
Версии с традиционными ДВС представлены 4,6-литровой V-образной бензиновой "восьмеркой" и дизельным двигателем 3.0 V6. Первый развивает 455 лошадиных сил, второй – 258 лошадиных сил. Самая мощная из этих версий разгоняется с места до 100 километров в час за 4,8 секунды, а дизельная модификация делает то же самое за 6,8 секунды. Расход топлива в первом случае составляет 8,6 литра, во втором – 5,5 литра для модификации с короткой колесной базой и 5,6 литра для версии с удлиненным шасси.
В ближайшем будущем дебютирует модификация S 500 Plug-In Hybrid. По словам члена правления концерна Daimler AG Томаса Вебера, это версия станет первой в истории модели, расход топлива которой "будет иметь перед запятой цифру три". Когда именно такие машины появятся на рынке, не уточняется.
/http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vJmQwTMGnnc
Технологии
Пожалуй, главное новшество нового Mercedes-Benz S-Class, это первая в мире подвеска "с глазами" – Magic Body Control. В ее состав входит стереоскопическая камера, которая отслеживает состояние дорожного полотна перед машиной, и в зависимости от его качества самостоятельно меняет жесткость подвески. Причем независимо на каждом колесе. Функциональность системы зависит от погодных условий, и при хорошей "видимости" она работает на скоростях до 130 километров в час.
Адаптивной подвеской Active Body Control оснащались и предыдущие седаны S-Class, однако теперь она может быть дополнена функцией превентивного анализа дорожного покрытия с названием Magic Body Control
При этом все модификации S-Class оснащаются адаптивной подвеской с гидравлическими элементами, удерживающими кузов от клевков и кренов. А на топовых версиях по-прежнему будет использоваться активная пневмоподвеска, позволяющая опускать кузов на высоких скоростях и приподнимать его по команде водителя для преодоления разбитых участков дороги.
У нового S-Class появится система, помогающая проезжать перекрестки с плохой видимостью: она "видит" машины с боковых направлений и предупреждает водителя о необходимости быть внимательнее.
Еще одно важное изменение: четырехдверка нового поколения теперь полностью лишена ламп накаливания. Вместо них в передней и задней оптике, а также в салоне, применены светодиоды. Так, в каждой из передних фар в зависимости от модификации может быть до 56 LED-элементов, в каждом заднем фонаре по 34, не считая четырех светодиодов для задней противотуманки, а салон получил около 300 светодиодных ламп. Кроме того, головные светодиодные фары имеют функцию регулировки интенсивности и угла пучка, и – конечно же – умеют не ослеплять встречных водителей. А задние фонари светятся тем ярче, чем активнее водитель давит на педаль тормоза.
Обновится у S-Class и система ночного видения (в ней теперь используются более современные камеры и датчики) – в случае обнаружения на дороге или рядом с ней пешеходов или животных, картинка с "ночной" камеры автоматически появится на месте спидометра.
Новый седан получил множество систем активной и пассивной безопасности. Так, отдельный пакет доступен для пассажиров задних сидений: он включает в себя устройство перемещения замка ремня безопасности для более плотной фиксации пассажиров в области груди и таза, а также подушки безопасности непосредственно в ремне безопасности и кресле.
Есть и автоматический парковщик, способный поставить машину на стоянку не только параллельно потоку, но и поперек.
Также в перечень "электронных помощников" Mercedes-Benz S-Class нового поколения вошли адаптивный круиз-контроль DISTRONIC PLUS, который следит за рядностью движения и практически полностью берет на себя управление автомобилем в пробке, система BAS PLUS, способная во избежание выезда на встречную полосу подать тормозной импульс на колеса с одной из сторон и функцию слежения за усталостью водителя с возможностью настройки ее чувствительности.
Цены
Рублевые цены на Mercedes-Benz S-Class нового поколения пока неизвестны. В Германии новинка в базовой модификации S 350 BlueTEC оценена в 79 тысяч 789 евро 50 евроцентов. Самая дорогая из ныне существующих версий – S 500 – с удлиненной колесной базой стоит 107 тысяч 635 евро и 50 евроцентов.
Цены в Германии на Mercedes-Benz S-Class нового поколения
|Версия
|База
|Стоимость (евро)
|S 350 BlueTEC
|Короткая колесная база
|79 789,50
|S 350 BlueTEC
|Длинная колесная база
|85 323,00
|S 400 HYBRID
|Короткая колесная база
|85 204,00
|S 400 HYBRID
|Длинная колесная база
|91 094,50
|S 500
|Короткая колесная база
|104 601
|S 500
|Длинная колесная база
|107 635,50
Все версии укомплектованы автоматической коробкой передач 7G-Tronic Plus
Дальнейшие метаморфозы
В будущем новый "Мерседес" S-Class получит несколько новых вариантов кузова. Так, у модели появится версия с дополнительно удлиненной колесной базой, версия Pullman, которая обзаведется парой дополнительных кресел, расположенных против хода движения. Первый из этих S-классов дебютирует в следующем году, а второй выйдет на рынок через два года.
Также новинка получит модификации с кузовами "купе" и "кабриолет". Двухдверка, которую уже вывели на испытания, будет доступна в этом году, а открытая версия S-Class появится в следующем.