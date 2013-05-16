Mercedes-Benz представил седан S-Class с "магической" подвеской

Кресла S-Class, помимо традиционного подогрева и вентиляции, получили еще и шесть вариантов массажа. Один из них – с эффектом "разогретых камней". Этого удалось достичь благодаря установке в спинках передних и задних сидений четырнадцати воздушных камер, каждая из которых оснащена функцией подогрева.

В системе вентиляции кресел применяются реверсивные вентиляторы. При активации функции охлаждения кресел устройства сначала притягивают к ним прохладный окружающий воздух ("всасывают" его через спинки сидений), а через четыре минуты вентиляторы переключаются на режим обдува. Такое решение позволило эффективнее снижать температуру разогретого кресла и уменьшить сквозняковые явления.

Мало того, Mercedes-Benz S-Class даже оснастили электрическим подогревом подлокотников!