Новый Rolls-Royce Ghost

Всё, что нужно знать о самой технологичной модели компании

Седан Rolls-Royce Ghost — самая успешная модель марки за всю её более чем 116-летнюю историю. Представленный в 2009-м на мотор-шоу во Франкфурте, он стал символом покупателей новой формации: молодых предпринимателей и основателей крупных компаний, которым требовался не просто автомобиль-символ успеха, а продукт, готовый к личному «употреблению», без участия шофёра. Эта же прослойка клиентов задала тренд на отказ от богатого декора, предпочтя ему минимализм и строгость. В условиях новой нормальности — эпохи после пандемии — осознанный сдвиг парадигм только ускорился, что заставило Rolls-Royce обратиться к концепции «постизобилия» (post opulence) и создать на её основе нового Призрака. Философия стала антитезой «престижной посредственности» — термина, введённого в обиход представителя фэшн-индустрии для описания товаров, лишь внешне подражающих премиальным. Седан Ghost второго поколения «совершенен в своей простоте», и если вам кажется, что толком ничего не изменилось, то это не так. В качестве напоминания о предшественнике здесь остались только статуэтка «Дух экстаза» на капоте и зонтики в дверях — всё остальное было спроектировано заново.