Обновленные Renault Logan и Sandero

Renault Logan первым доказал нам, россиянам, что дешевый автомобиль может ехать по-взрослому и не ломаться раз в неделю. Однако последние годы продажи семейства Logan/Sandero сильно сдали, ведь на рынок вышли более современные Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. В Европе Logan и Sandero пережили обновление еще два года назад, но до нас оно добралось только сейчас. Мы собрали главные вещи, которые изменились в обновленных Renault.

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Иллюстрации: Renault