Первые подробности о новой Mazda3

Третий заходПервые подробности о новой Mazda3
Mazda3 — самая продаваемая модель за всю историю марки. Поэтому не стоит удивляться, что премьеру хэтчбека нового поколения решили устроить одновременно в пяти городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Стамбуле, Мельбурне и Санкт-Петербурге. «Мотор» побывал на премьере и готов рассказать первые факты о новинке.
Mazda3 — самая продаваемая модель за всю историю марки. Поэтому не стоит удивляться, что премьеру хэтчбека нового поколения решили устроить одновременно в пяти городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Стамбуле, Мельбурне и Санкт-Петербурге. «Мотор» побывал на премьере и готов рассказать первые факты о новинке.
Внешность хэтчбека Mazda3 была рассекречена еще пару недель назад — но, в общем-то, как будет выглядеть «трешка», можно было точно сказать и без шпионских фотографий. Передок в стиле седана Mazda6 и кроссовера CX-5, мускулистые бока — все это нам знакомо. Важнее, что у новой Mazda3 при неизменной длине в 4460 миллиметров была на 60 мм увеличена колесная база (теперь – ровно 2,7 метра) и улучшена аэродинамика. Так, коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,275 — неплохой для хэтчбека результат был достигнут в том числе и за счет активных заслонок в решетке радиатора, как у автомобилей BMW и Mercedes-Benz.
Кузов новой «трешки» стал легче, но при этом жестче на 30 процентов.
Новая «трешка» действительно выглядит абсолютно новой моделью: в отличие от машины (уже) предыдущего поколения, которую состряпали на основе предшественницы. Силуэт, очертания дверных проемов явно дают понять, что силовая структура сделана с нуля. Не менее свеж и интерьер: сработанный в духе моделей Mazda6 и CX-5, он выглядит стильно и достаточно качественно. Посадка водителя стала ниже, оптимизирована эргономика. Багажник — объемом 350 литров.
Причем по количеству наворотов Mazda3, пожалуй, готова заткнуть за пояс любую другую «Мазду». Например, тут есть система проецирования показаний приборов на лобовое стекло, система голосового управления, а также мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и возможностью интеграции с рядом смартфонов. Последняя позволяет, например, читать SMS и почту прямо за рулем.
В базовой комплектации у Mazda3 16-дюймовые колесные диски, но за доплату доступны и 18-дюймовые.
Что еще? У «трешки» есть аудиосистема Bose с девятью динамиками, автоматический дальний свет фар, два парктроника, двухзонный климат-контроль и прочие приятные мелочи. Правда, все это — за доплату.
Бензиновых двигателей три, и все — семейства Skyactiv с рекордной для серийных моторов степенью сжатия 14:1. Младший, объемом 1,5 литра, развивает 100 лошадиных сил и 150 Нм. Остальные, уже двухлитровые, имеют 120 или 165 лошадиных сил и по 210 Нм крутящего момента каждый. Кроме того, есть мощный дизель объемом 2,2 литра — у него уже 150 лошадиных сил и 380 Нм. Коробки передач шестиступенчатые — механика или «автомат» (опять же, из семейства Skyactiv).
Конечно, в арсенале новой «трешки» есть разнообразные эко-штучки. Например, система старт-стоп (в компании Mazda ее называют i-stop), система рекуперации энергии при торможении (i-ELOOP). С безопасностью тоже должен быть порядок: так, у «Мазды3» имеется система, которая способна автоматически остановить автомобиль перед препятствием в диапазоне скоростей от 4 до 30 километров в час, система контроля за «слепыми» зонами, сигнализация ухода с полосы движения и полный набор динамических систем стабилизации.
В Европе Mazda3 дебютирует осенью. Но, поскольку Россия для японской компании является приоритетным рынком, кто знает, может у нас она появится раньше?