Лаборатория
16:14, 27 июня 2013
2 мин.

Третий заход

Первые подробности о новой Mazda3

Mazda3 — самая продаваемая модель за всю историю марки. Поэтому не стоит удивляться, что премьеру хэтчбека нового поколения решили устроить одновременно в пяти городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Стамбуле, Мельбурне и Санкт-Петербурге. «Мотор» побывал на премьере и готов рассказать первые факты о новинке.

Фото Mazda
Фото Mazda
Влад Клепач

Mazda3 — самая продаваемая модель за всю историю марки. Поэтому не стоит удивляться, что премьеру хэтчбека нового поколения решили устроить одновременно в пяти городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Стамбуле, Мельбурне и Санкт-Петербурге. «Мотор» побывал на премьере и готов рассказать первые факты о новинке.

Внешность хэтчбека Mazda3 была рассекречена еще пару недель назад — но, в общем-то, как будет выглядеть «трешка», можно было точно сказать и без шпионских фотографий. Передок в стиле седана Mazda6 и кроссовера CX-5, мускулистые бока — все это нам знакомо. Важнее, что у новой Mazda3 при неизменной длине в 4460 миллиметров была на 60 мм увеличена колесная база (теперь – ровно 2,7 метра) и улучшена аэродинамика. Так, коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,275 — неплохой для хэтчбека результат был достигнут в том числе и за счет активных заслонок в решетке радиатора, как у автомобилей BMW и Mercedes-Benz.

Кузов новой «трешки» стал легче, но при этом жестче на 30 процентов.

Кузов новой «трешки» стал легче, но при этом жестче на 30 процентов.

Новая «трешка» действительно выглядит абсолютно новой моделью: в отличие от машины (уже) предыдущего поколения, которую состряпали на основе предшественницы. Силуэт, очертания дверных проемов явно дают понять, что силовая структура сделана с нуля. Не менее свеж и интерьер: сработанный в духе моделей Mazda6 и CX-5, он выглядит стильно и достаточно качественно. Посадка водителя стала ниже, оптимизирована эргономика. Багажник — объемом 350 литров.

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Причем по количеству наворотов Mazda3, пожалуй, готова заткнуть за пояс любую другую «Мазду». Например, тут есть система проецирования показаний приборов на лобовое стекло, система голосового управления, а также мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и возможностью интеграции с рядом смартфонов. Последняя позволяет, например, читать SMS и почту прямо за рулем.

В базовой комплектации у Mazda3 16-дюймовые колесные диски, но за доплату доступны и 18-дюймовые.

В базовой комплектации у Mazda3 16-дюймовые колесные диски, но за доплату доступны и 18-дюймовые.

Что еще? У «трешки» есть аудиосистема Bose с девятью динамиками, автоматический дальний свет фар, два парктроника, двухзонный климат-контроль и прочие приятные мелочи. Правда, все это — за доплату.

Бензиновых двигателей три, и все — семейства Skyactiv с рекордной для серийных моторов степенью сжатия 14:1. Младший, объемом 1,5 литра, развивает 100 лошадиных сил и 150 Нм. Остальные, уже двухлитровые, имеют 120 или 165 лошадиных сил и по 210 Нм крутящего момента каждый. Кроме того, есть мощный дизель объемом 2,2 литра — у него уже 150 лошадиных сил и 380 Нм. Коробки передач шестиступенчатые — механика или «автомат» (опять же, из семейства Skyactiv).

Третий заход

Конечно, в арсенале новой «трешки» есть разнообразные эко-штучки. Например, система старт-стоп (в компании Mazda ее называют i-stop), система рекуперации энергии при торможении (i-ELOOP). С безопасностью тоже должен быть порядок: так, у «Мазды3» имеется система, которая способна автоматически остановить автомобиль перед препятствием в диапазоне скоростей от 4 до 30 километров в час, система контроля за «слепыми» зонами, сигнализация ухода с полосы движения и полный набор динамических систем стабилизации.

Третий заход

В Европе Mazda3 дебютирует осенью. Но, поскольку Россия для японской компании является приоритетным рынком, кто знает, может у нас она появится раньше?

Источник фото:Mazda
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#3
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#Green

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