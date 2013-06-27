Первые подробности о новой Mazda3

Внешность хэтчбека Mazda3 была рассекречена еще пару недель назад — но, в общем-то, как будет выглядеть «трешка», можно было точно сказать и без шпионских фотографий. Передок в стиле седана Mazda6 и кроссовера CX-5, мускулистые бока — все это нам знакомо. Важнее, что у новой Mazda3 при неизменной длине в 4460 миллиметров была на 60 мм увеличена колесная база (теперь – ровно 2,7 метра) и улучшена аэродинамика. Так, коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,275 — неплохой для хэтчбека результат был достигнут в том числе и за счет активных заслонок в решетке радиатора, как у автомобилей BMW и Mercedes-Benz.