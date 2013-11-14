Можно ли в Москве пользоваться электромобилем Nissan Leaf

Приключения электроникаМожно ли в Москве пользоваться электромобилем Nissan Leaf
"Черт возьми, а ведь на ней можно ездить!" — решили мы после теста нового BMW i3 в Амстердаме. Но тут же в голову забралась мысль — а как с этим добром жить? Не дожидаясь появления i3 в России, "Мотор" решил ответить на этот вопрос и выпросил у компании Nissan электрокар Leaf.
"Черт возьми, а я бы ездил на ней!" – воскликнул я после теста нового BMW i3 в Амстердаме. Но тут же в голову забралась мысль – а как с этим добром жить? Не дожидаясь появления i3 в России, мы решили ответить на этот вопрос и выпросили у компании Nissan электрокар Leaf.
В России Leaf пока официально не продается – фирма Nissan лишь завезла несколько машин для изучения спроса и (конечно же!) участия в имиджевых акциях. Однако Leaf стал автомобилем 2011 года в Европе, и потому поездить на нем было чертовски интересно.
Главное достоинство "Лифа" – его практичность. У машины есть климат-контроль, навигационная система, светодиодные фары, подогрев руля и всех сидений, а также приборная панель, при взгляде на которую герои сериала Star Trek впали бы в эйфорию. У него полноценные задние сиденья (спинки складываются). Объем багажника, который для машины 2014 модельного года был увеличен на 40 литров, составляет 370 литров – ведь Nissan Leaf изначально разрабатывался электрическим, поэтому можете смело забыть о "переделанных" автомобилях, у которых тяговые аккумуляторы занимают 99 процентов багажника.
Все логотипы и надписи у Leaf – голубого цвета. Электромобиль!
На ходу Leaf едва ли отличается от обычного хэтчбека гольф-класса. Подвеска мягкая, управляемость сносная. Единственное отличие – оглушительная тишина на небольших скоростях. И та в нашем случае была уничтожена зимними шипованными шинами.
Мощность электромотора – всего 109 лошадиных сил, а снаряженная масса – не менее полутора тонн. Но крутящий момент – а это нешуточные 254 Ньютон-метров – достигается сразу же, поэтому до сотни Leaf разгоняется за разумные 11,5 секунды. Максимальная скорость тоже вменяемая: 145 километров в час.
На месте решетки радиатора у Nissan Leaf – крышка с разъемами для подзарядки.
И если вы не любите выделяться, то в Nissan Leaf внимания к вам будет не больше, чем если бы вы ехали на Ford Focus или Renault Logan. Настоящий шок: я еду на машине из будущего, а соседям по потоку это по барабану! Никто в пробке не откроет стекло и не спросит, что ж это за зверь такой – честное слово, на новый Volkswagen Golf и то заглядываются чаще.
А еще "Лиф" доступный. В Штатах этот электрокар с учетом налоговых льгот стоит от 21 300 долларов – дешевле, чем обычный гибрид Toyota Prius. В Германии Leaf оценен в 23 790 евро (правда, в этом случае придется еще и платить по 79 евро в месяц за аренду батареи), что тоже на три тысячи евро дешевле "Приуса". И заодно дешевле средненько оборудованного Volkswagen Golf!
Материалы интерьера просты, но ситуацию немного спасает дизайн.
Приборная панель выглядит футуристично. Справа – уровень заряда батареи, сверху – "тахометр", указывающий уровень расхода электричества или степень его рекуперации.
Мультимедийная система умеет выводить на дисплей массу информации о расходе электричества, но вот адреса ближайших зарядных станций не знает...
Климат-контроль я выключал при каждом удобном случае – чтобы сберечь запас хода.
Вместо традиционного селектора коробки передач у Nissan Leaf – такой вот джойстик. Чтобы включить режим Eco, его надо дважды потянуть налево и на себя.
Дело, конечно, еще и в правительственных дотациях: если приличные страны спонсируют владельцев электромобилей из бюджета, то в России платить за технологии будущего придется по полной программе – вперед, выкладывайте на бочку половину стоимости электромобиля только за растаможку. Но даже с учетом этого Leaf не получается запредельно дорогим. Например, неофициальные "дилеры" (в зависимости от степени жадности) предлагают привезти новенький Leaf за 1,5–2 миллиона рублей. А подержанный электромобиль с совсем "детским" пробегом можно найти за 800-900 тысяч рублей.
Ну хорошо, купили вы себе модный электромобиль. И что потом с ним делать?
У Nissan Leaf два разъема для зарядки: машину можно подключить как к обычной бытовой розетке, так и к "быстрой" зарядной станции стандарта CHAdeMO. От последнего Leaf способен зарядить свой аккумулятор до 80 процентов всего за 20-30 минут.
Заявленный запас хода по европейскому циклу NEDC после недавнего обновления увеличился со 160 до 199 километров. Хорошо? Не спешите радоваться: максимум, чего удается добиться даже при спокойной езде в осеннюю погоду – около 150 километров. При этом для экономии электроэнергии надо будет ехать со скоростью 60 километров в час, без климат-контроля, фар и обогревов всего и вся. Если же включить все, да еще и не отказывать себе в скоростной езде, то батарею можно опустошить уже через 70 километров.
Капитан очевидность подсказывает, что если ваш пробег в сутки не превышает 80-100 километров и есть гараж с розеткой, то можно не волноваться: просто каждый день Leaf надо будет ставить заряжаться на ночь, как и любой современный смартфон. Но вдруг в маршрут "дом-работа-дом" придется добавить еще пару промежуточных пунктов – что делать тогда? Мы решили разобраться и посетили несколько мест, где можно подзарядить свой электромобиль. И даже составили их рейтинг.
[center]• Зарядная станция •[/center]
[center]Оценка: 2/5[/center]
Примерно такую картину рискует увидеть владелец электромобиля, решивший подзарядить аккумуляторы в Москве
Беда! Навигационная система Nissan Leaf не русифицирована, поэтому (в отличие от электромобилей Mitsubishi i-MiEV или Renault Z.E.) не умеет искать ближайшую зарядную станцию. Поиск вручную через смартфон? Если потратить немного времени, то выяснится, что владелец электрокара в Москве может воспользоваться сетями Revolta, "МОЭСК-EV" и прочими; а некоторые особо продвинутые торговые центры и АЗС тоже начинают обзаводиться зарядными станциями. Но единой базы по зарядным станциям Москвы и Подмосковья пока нет.
Кроме того, две из трех найденных мной зарядных станций оказались... за закрытыми воротами. Они принадлежали различным правительственным организациям – видимо, тем, кто закупил для своих нужд электромобили Mitsubishi i-MiEV. У самих "зарядок" – никого, но охрана категорически не пускает. Приехали.
Еще один минус – даже если зарядная станция находится в "публичном" доступе, то не факт, что вы сможете к ней подъехать. Думаете, владелец какой-нибудь Toyota Camry, который привык ставить свой драндулет третьим рядом, посмотрит на знак, сообщающий, что это место для зарядки электромобилей? Разбежались! Яркий пример тому – зарядная станция на улице Лобачевского. Приезжаешь – и не получаешь ничего, кроме желания сжечь пяток машин, окруживших ее со всех сторон.
[center]• Будка охранника на автостоянке •[/center]
[center]Оценка: 2/5[/center]
Один из самых простых, на первый взгляд, вариантов. Охранник в будке всегда рад сотне рублей, электричество в сторожке есть, а сам электромобиль будет под наблюдением. И все бы ничего, если бы не пара моментов.
Первый: охранник непременно считает, что если заряжающийся "бесплатно" электромобиль увидит "шеф" (а он видит все!), то непременно покарает его самым страшным и изощренным способом. "Хорошо, – говорю, – позвони начальнику и спроси". "Ой, неудобно такого человека отрывать", – тушуется охранник. К слову, если звонок все же состоится, начальник автостоянки, как правило, против не бывает.
Но есть еще второй момент: все охранники уверены, что если просто взять и поставить электромобиль заряжаться на улице, то непременно произойдет короткое замыкание, и вся стоянка сгорит дотла. А если уж на улице пасмурно, то великий пожар в Лондоне 1666 года по сравнению с тем, что устроит электрокар, покажется цветочками.
[center]• Автомойка или шиномонтаж •[/center]
[center]Оценка: 3/5[/center]
Розеток у подобных заведений много (и не обязательно во "влажной" зоне), припарковаться рядом можно. А владелец, как правило, разгуливает неподалеку – и ему будет не жалко потратить немного электричества в обмен на рассказ об электромобиле и дополнительную сотню рублей сверх того, что вы заплатите за мойку.
Минус традиционный: "Все непременно сгорит!". Ага, а мыть Nissan Leaf они не побоялись...
[center]• От розетки в подъезде •[/center]
[center]Оценка: 1/5[/center]
Казалось бы, неплохой вариант: поставил машину под окнами, кинул кабель в подъезд – и пошел по домашним делам. Однако тут много "но". Начнем с того, что не в каждом подъезде у входа есть розетка. А если есть не только розетка, но и консьерж, то последний наверняка пожалуется на то, что он замерзнет (как было в нашем случае). Наконец, добрые соседи, выходящие на вечернюю прогулку, наверняка выдернут электромобиль из зарядки – ибо "нечего тут".
И еще. Когда вы в последний раз сумели припарковаться прямо возле подъезда: год назад, два года? Если же бросить машину дальше, то сколько метров удлинителя вам понадобится?
[center]• Продуктовая палатка •[/center]
[center]Оценка: 5/5[/center]
Лучший вариант! Владельцы практически безотказны, к тому же вы можете быть спокойны, что никто "случайно" не отключит вас от сети. Кроме того, многие ларьки расположены так, что возле них легко припарковаться: чтобы дотянуться до розетки, вам понадобится максимум один удлинитель.
Да и денег с вас скорее всего не возьмут, поэтому в качестве благодарности купите у ребят арбуз и килограмм хурмы.
[center]• Бензогенератор •[/center]
[center]Оценка: 1/5[/center]
Наконец, есть радикальный и универсальный способ подзарядить Nissan Leaf где угодно. Для этого нужно всего лишь возить с собой... портативный бензогенератор!
Решение, правда, так себе. Во-первых, в салоне будет пахнуть бензином. Во-вторых, для полной зарядки это чудо техники сожрет столько бензина и масла, что в пересчете получится, что Nissan Leaf расходует под 20 литров на 100 километров пробега. И потом – согласитесь, что заряжать электромобиль от двигателя внутреннего сгорания это тяжкий грех.
Итог печален: пока в Москве нет развитой сети зарядных станций, а Leaf не умеет искать хотя бы те, что есть, с внеплановой зарядкой придется повозиться. Поэтому каждое отклонение от маршрута "дом-работа-дом" чревато как минимум головной болью. С другой стороны, власти обещают, что к 2020 году в Москве и Подмосковье будет работать свыше 2200 зарядочных станций. Что ж, тогда и вернемся к разговору.
Технические характеристики Nissan Leaf
| -------- | ---------- Тип двигателя | Электрический Макс. мощность, л.с./об/мин | 109 / 2730-9800 Макс. момент, Нм/об/мин | 254 / 2730 Тип привода | Передний Передняя подвеска | Независимая McPherson Задняя подвеска | Полузависимая Тормоза | Дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади Габариты (ДхШхВ), мм | 4445 х 1770 х 1550 Колесная база, мм | 2700 Снаряженная масса, кг | 1525 Макс. скорость, км/час | 145 Разгон 0-100 км/ч, с | 11.9 Объем багажного отделения, л | 370