Можно ли в Москве пользоваться электромобилем Nissan Leaf

"Черт возьми, а я бы ездил на ней!" – воскликнул я после теста нового BMW i3 в Амстердаме. Но тут же в голову забралась мысль – а как с этим добром жить? Не дожидаясь появления i3 в России, мы решили ответить на этот вопрос и выпросили у компании Nissan электрокар Leaf.

В России Leaf пока официально не продается – фирма Nissan лишь завезла несколько машин для изучения спроса и (конечно же!) участия в имиджевых акциях. Однако Leaf стал автомобилем 2011 года в Европе, и потому поездить на нем было чертовски интересно.