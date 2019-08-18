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8:30

«Нива» из будущего

Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику

У Lada 4X4 Vision полно деталей, повторяющих классическую «Ниву»: воздуховоды в задней стойке, боковая выштамповка подоконной линии и, конечно, поворотники-брови — едва ли не самая узнаваемая черта автомобиля. Но шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин не собирался делать ретро-концепт и больше думал о будущем, поэтому выглядит машина современно и круто. Мы решили съездить в Тольятти, взглянуть на эту «Ладу» из будущего и разобраться, что за автомобиль сменит старую добрую «Ниву».