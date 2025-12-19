Новая «Газель NN» увезёт 23 кубометра чего угодно

Сверхдлинных «Газелей Next» было сделано совсем немного… И вот сейчас появилась аналогичная «Газель NN», а их уже будут штамповать тысячами штук: длина колёсной базы этого варианта равна 4245 мм.

Так что перед нами — совершенно серийный продукт завода, у которого рама суммарно удлинена на 870 мм, поскольку дополнительные 370 мм принесло наращивание заднего свеса.

Столь крупный формат заставил придумывать особую технологию сборки: на нитке конвейера, где традиционно собирают бортовые малотоннажники, делают автомобиль без удлинителя заднего свеса.

После этого машину перегоняют на отдельный участок второй конвейерной линии, где уже монтируют удлинители лонжеронов, заднюю противоподкатную балку, фонари и держатель запасного колёса.