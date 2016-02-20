Чемпион мира по ралли отвечает на вопросы «Мотора»

В сезон 2016 года Себастьен Ожье вступил в статусе самого титулованного из действующих гонщиков WRC и главного фаворита последнего первенства перед радикальной сменой регламента в 2017-м. Поэтому пока конкуренты ушли в спящий режим, готовясь к следующему сезону, мы решили задать уверенному в себе французу несколько каверзных вопросов, встретившись с ним на открытии сезона в Монте-Карло.

Мы решили поинтересоваться, какая судьба ждет штурмана, потерявшего стенограмму перед допом или как лидирующий гонщик реагирует на потерю одного из колес прямо перед финишем.

И, конечно же, мы не могли обойти стороной взаимоотношения двух Себов, экс-напарников по Citroen – Ожье и Леба. Скажем сразу, пилот Volkswagen оказался весьма политкорректным и потому рисовал на наших опросных листах смайлики. А вот и сами листы с ответами Себастьена (наведите курсор на желтый круг, чтобы увидеть перевод).