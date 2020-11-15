Как оживить самый убитый в России Renault Logan, который растащили мародеры?

Представьте себе машину, в которой долго со спальным мешком и фотографией певицы Валерии жил сторож. А потом представьте, во что превратился этот автомобиль, когда его постепенно начали растаскивать по частям жители того самого поселка, который сторож охранял. Именно такую машину создателям канала ПриветТачка удалось купить практически за бесценок.