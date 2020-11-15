Как оживить самый убитый в России Renault Logan, который растащили мародеры?

8:30
Представьте себе машину, в которой долго со спальным мешком и фотографией певицы Валерии жил сторож. А потом представьте, во что превратился этот автомобиль, когда его постепенно начали растаскивать по частям жители того самого поселка, который сторож охранял. Именно такую машину создателям канала ПриветТачка удалось купить практически за бесценок.
Дело оставалось за малым: отмыть и привести в порядок этот самый Рено Логан, который уже в следующие полгода обещал окончательно врасти в землю и сгнить. Реально ли такое сделать, и чем это закончилось? Об этом и рассказывает свежее видео.