Собираем идеальный суперкар

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча», – размышляла героиня гоголевской «Женитьбы». Но что если мотор от Mercedes-AMG и правда дополнить аэродинамикой Aston Martin, да достать где-нибудь карбоновые колеса Koenigsegg… Мы попробовали собрать идеальный суперкар из самых красивых (и визуально и с инженерной точки зрения) деталей и у нас получилось вот что.

За основу для кузова мы взяли едва ли не самый ожидаемый гиперкар последних лет – Mercedes-AMG Project One с формульной начинкой. Но в его конструкции нам понравилось не все, поэтому нам пришлось достать блокнот и записать туда все те железки, которые другие бренды сделали лучше. Просто наводите курсор на нужную деталь и читайте, почему мы выбрали именно ее.

Техника

Впрочем, для большинства покупателей суперкаров главное, чтобы машина вписывалась в шпильку Loews в Монако по дороге в Buddha Bar. Ну и чтобы она была оснащена гидравлическим подъемом передней оси перед лежачими полицейскими.

Им не важно, какой там стоит двигатель (главное, чтобы разгонялось быстро и звучало громко), подвеска или тормоза – куда важнее, как машина выглядит и какой у нее интерьер. Да-да, полоски промышленного клея в салоне Ferrari F40 больше не прокатывают, а техногенный шик и украшения ценятся как никогда высоко.

Интерьер

Наш суперкар мечты почти упакован — осталось добавить недостающие последние штрихи. Покрыть кузов краской, установить блестящие шильдики, которые оправдают заоблачную цену и позволят владельцу надеяться, что его сокровище со временем будет не дешеветь, а только прибавлять в цене.

Внешность и шасси

Появится ли собранная нами по крупице машина когда-нибудь в реальности? В том или ином виде – почти наверняка. Ведь что-то из нашего списка превратится в устойчивые тренды, а перспективные модели будущего в любом случае превзойдут нынешние по всем статьям и прорвут стратосферу. И к ценам это относится не меньшей степени, чем к мощности моторов или динамике разгона. \m

Иллюстрации: Motor.ru