Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов

Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить

Российский офис Rolls-Royce не хочет сеять в народе волнения и смуту. Зачем большинству знать сколько стоят самые дорогие в мире седаны, купе и лимузины? Да в общем-то незачем... Так что в открытых источниках цену на топ-исполнение Phantom с длинной (сами англичане изысканно называют ее «продленной») базой найти сложно. Но мы выяснили, что автомобиль с приставкой Privacy Suite обойдется минимум в 55 миллионов рублей. Цена не просто квартиры, а трехкомнатной квартиры в знаменитом элитном небоскребе на Мосфильмовской улице… Почему этот Rolls-Royce такой дорогой и почему он действительно стоит этих сумасшедших денег? Все ответы в нашем новом видео. Приятного просмотра!