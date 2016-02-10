Познавательный тест на знание автомобильных платформ

Только не надо делать вид, будто это что-то постыдное. Строить разные машины на одной и той же платформе – явление совершенно нормальное и даже общепринятое. Уже почти сто лет. Просто последние пару десятилетий об этом говорят все чаще, а совсем массовой унификация стала после появления модульных тележек, вроде MQB от Volkswagen. Но прежде чем вы в следующий раз презрительно оброните в сторону соседского Lexus: «Фи, это же Toyota на лабутенах!», проверьте свое знание автомобильной подноготной при помощи нашего теста. А то мало ли...