Уникальная пляжная «Нива»

Видео: кабриолет без дверей на базе легендарной Лады

Представить себе «Ниву» — это как представить стакан воды. Каждый, кого угораздило родиться в нашей большой и великой стране знает, как легендарный тольяттинский внедорожник выглядит, как звучит, как едет и даже как пахнет. Но мы готовы поспорить, что вот такой «Нивы» вы точно не видели! Настоящий трофи-вездеход с переработанной подвеской, каркасом безопасности и даже шноркелем по воле владельца превратился в пляжный джип без окон, без дверей, но с бездонным запасом обаяния. И кстати, эту уникальную «Ниву» даже можно купить. Ну или по крайней мере посмотреть наше новое видео о ней.