По каким участкам МКАД не следует ездить ночью
Однако у аварий на МКАД есть своя география. Аналитики и страховые компании выделяют несколько «красных зон», где концентрация ДТП стабильно выше, чем на остальных участках. Согласно официальным данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), обнародованным в августе 2025 года, самые проблемные отрезки МКАД находятся на юге города — на 25-м и 34-м километрах трассы.
Опасная зона
Обе точки находятся неподалеку друг от друга: первая — у развязки с Каширским шоссе, вторая — у Варшавского. Речь идет об участках длиной менее 500 метров, на каждом из которых с начала года случилось минимум четыре ДТП. На 25-м километре причина многочисленных аварий — расположенные рядом автозаправочные станции. В зоне съезда и выезда с АЗС скоростной режим резко меняется: одни резко тормозят, другие ускоряются. В плотном потоке это приводит к попутным столкновениям и ударам по касательной.
На 34-м километре, где находится сложная развязка с Варшавским и Симферопольским шоссе, играет роль «эффект последнего момента». Водители на скорости не успевают перестроиться в нужный ряд к торговым центрам и крупным магистралям, а потому пытаются проскочить через сплошную или резко тормозят в крайней полосе. Итог — тяжелые ДТП с участием большегрузов, которых здесь всегда много.
Добраться до Коммунарки
Страховые компании выделяют и другие отрезки МКАД, где происходит много ДТП. Так, по данным «Страхового дома ВСК», основанным на статистике обращений по ОСАГО в 2026 году, наиболее аварийным оказался отрезок с 40-го по 50-й километр. Здесь происходит 10% всех аварий, фиксируемых страховщиком на МКАД.
Этот участок охватывает юго-западную и западную части трассы, где она проходит мимо районов Ясенево, Теплый Стан, Очаково-Матвеевское и Солнцево. Причина — огромное количество «точек притяжения»: крупные жилые массивы, торговые центры и автосалоны. Кроме того, на этом отрезке продолжаются ремонтные работы с сужением проезжей части, что также не способствует свободному проезду без затруднений.
На юго-восток
Статистика компании «Т-Страхование» за 2025 год выделяет другие точки. Специалисты проанализировали 20,6 тыс. обращений в сервис «Помощь на дорогах» и выяснили, что на долю МКАД пришлось 10,8% вызовов. При этом самыми проблемными участками кольца названы 68-й и 76-й километры, а также развязка в Котельниках. На 68-м километре МКАД пересекается с Волгоградским проспектом, а на 76-м — с Рязанским проспектом.
Время и сезон
Статистика ЦОДД за девять месяцев 2025 года показала, что частота возникновения проблемных ситуаций на МКАД зависит не только от места, но и от времени. Так, за этот период умные камеры обработали более 1,1 млн различных инцидентов (не только ДТП, но и случаи остановки машин, появления людей на проезжей части и других нарушений). В результате выяснилось, что летом пик происшествий приходится на середину дня (с 13:00 до 17:59 — 25% случаев), тогда как весной больше аварий случается утром (с 11:00 до 15:59). Примечательно, что летом на трассе чаще появляются пешеходы и скутеристы, а весной — неисправные автомобили.
При этом Госавтоинспекция отмечает, что самые тяжелые последствия бывают у аварий, случившихся ночью. Плотность потока в это время ниже, водители имеют возможность разогнаться быстрее и любая ошибка стоит дороже.