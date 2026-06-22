По каким участкам МКАД не следует ездить ночью

Однако у аварий на МКАД есть своя география. Аналитики и страховые компании выделяют несколько «красных зон», где концентрация ДТП стабильно выше, чем на остальных участках. Согласно официальным данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), обнародованным в августе 2025 года, самые проблемные отрезки МКАД находятся на юге города — на 25-м и 34-м километрах трассы.

Опасная зона

Обе точки находятся неподалеку друг от друга: первая — у развязки с Каширским шоссе, вторая — у Варшавского. Речь идет об участках длиной менее 500 метров, на каждом из которых с начала года случилось минимум четыре ДТП. На 25-м километре причина многочисленных аварий — расположенные рядом автозаправочные станции. В зоне съезда и выезда с АЗС скоростной режим резко меняется: одни резко тормозят, другие ускоряются. В плотном потоке это приводит к попутным столкновениям и ударам по касательной.