Всё о DeLorean из «Назад в будущее»

Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой — все о главной «машине времени» 1980-х

Автомобилей, которые прославились в кино, много: например, Supra из первого Форсажа или Элеонор из Угнать за 60 секунд. Но DeLorean из трилогии «Назад в будущее» знают вообще все — и восхищаются им даже те, кто к тачкам равнодушен. Увешанный проводами и начиненный дисплеями, он выглядит круто даже сейчас — что уж говорить про середину восьмидесятых! Но самое удивительное, что даже без всех этих примочек для путешествий во времени эта машина найдет, чем вас удивить, начиная от кузова из нержавейки и заканчивая двигателем V6 от Peugeot, Citroen и Volvo. О всех этих малоизвестных фишках вы узнаете из нового видео.