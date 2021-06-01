Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России

Всё, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения

Компания Hyundai представила в Москве кроссовер Tucson нового поколения и рассказала о его основных особенностях. В центре внимания — дизайн, который в компании называют параметрическим. Это изобилие сопряжений плоскостей, ломаных линий, необычных многоугольных деталей. В салоне появилось множество сенсорных кнопок, планшет мультимедийного комплекса и цифровая приборная панель. В общем, образ получился интересным. Давайте посмотрим на новый кроссовер поближе, а в конце кратко пробежимся по характеристикам и ценам.