Очень быстрый Bentley Continental GT во всех деталях

Новое купе GT Speed разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды

23 марта компания Bentley представила новый Continental GT Speed, который британцы назвали «самым динамичным дорожным автомобиль за более чем 101-летнюю истории марки». Автомобиль получил 659-сильный двигатель, позволяющий ему набирать сто километров в час за 3,6 секунды, полноуправляемое шасси и 22-дюймовые диски. Разбираемся, чем новинка отличается от предшественника и что на самом деле имеет в виду автопроизводитель, называя ее «самым динамичным гражданским Bentley». Все подробности — в нашей галерее.