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8:30

Самый дорогой Cadillac

Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России

У каждого свои представления об идеальном автомобиле для охоты. Для одних это дизельный пикап в базовой комплектации, чтобы невинно убиенные трофеи не портили полировку. Другие по-эстетски едут «стрелять по уточкам» на спортивном двухдверном универсале малоизвестной британской марки. Третьи же... заказывают полную переделку салона Cadillac Escalade ESV, превращая фулл-сайз внедорожник в «пульмановский» спальный вагон. Сегодня наш герой именно из этой оперы: с телевизором встроенным в перегородку салона, многообразием вариантов фондовой подсветки интерьера и кожей высочайшего качества. Правда ли это охотничий автомобиль? Правда-правда. Просто охота — она ведь у каждого своя...

Редакция «Мотора»