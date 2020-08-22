Видео: самый дорогой КАМАЗ

Восьмиколесный монстр «Арктика» за 15 млн рублей с краном и интернетом. Что внутри?

Грузовик КАМАЗ-6355 «Арктика» — более чем достойная замена советским исследователям крайнего севера! Здесь восемь колес с шинами низкого давления суммарной массой три тонны, шарнирно-сочлененная рама, обеспечивающая 12-метровому гиганту достойную маневренность плюс 450-сильный двигатель, который, как обещают создатели, заведется даже в морозы до минус 60. А еще у «Арктики» есть современная мультимедиа с камерой, чтобы звонить маме, полноценное спальное место и шторки по периметру, чтобы скрыться от любопытных глаз. Расположено это все в кабине, разработанной вместе с Mercedes-Benz. Но это лишь малая часть сюрпризов, которые скрывает эта машина — мы рассказали обо всем в нашем новом видео.