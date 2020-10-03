Самый дорогой VIP-автобус

Видео: дворец на колесах из России за 30 миллионов — мечта эпохи самоизоляции!

Сейчас, когда из каждого утюга несутся предупреждения об опасностях второй волны коронавируса, как никогда хочется закрыться от окружающего мира и побыть одному. И вот, кстати, лучший способ осуществить задуманное — передвижной дворец на базе Mercedes-Benz Sprinter. Всего-то за 30 миллионов рублей. Внутри предусмотрено вообще необходимое, чтобы пережить пандемийную смуту. Например, 50-дюймовый телевизор Full HD,встроенная кофеварка и бокалы из богемского хрусталя, на случай если кофе внутрь уже не вливается. А еще этот Mercedes-Benz, придуманный и построенный в России, настоящий уникум по части сервоприводов. Здесь, представьте себе, есть кнопка, открывающая доступ к потайной нише с зонтом, и даже центральная консоль ездит по салону, словно робот-официант из вселенной «Звездных войн». Что ты на это скажешь, Джордж Лукас?! Еще больше интересного о Mercedes-Benz с ценой от стометровой квартиры в московском монолите в нашем новом видео.