Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов

Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...

Какой внедорожник самый лучший? Bentayga или Cullinan? А может быть G-Class? Вообще-то мы спрашивали о внедорожниках! Ведь кто из вышеперечисленных мажоров сможет взобраться на 35-градусный уклон? А запросто перевалить через препятствие высотой в целый метр? Кто из них умеет плавать и выбираться из полыньи на лед? Ну вы понимаете, вопросы здесь чисто риторические. Зато для снегоболотохода Sherp, разработанного инженером Алексеем Гарагашьяном из Санкт-Петербурга, все вышеперечисленное это так — бабкины семечки. Мы взяли на тест последнюю версию убервездехода Sherp Max и попытались выяснить предел его внедорожных талантов.