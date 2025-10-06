На трассе в Грозном нас ждут две эпичных дуэли

Поэтому финалы в Грозном — это всегда увлекательно. Стоит вспомнить хотя бы, как в последние годы развивались события в самом престижном спринтерском классе SMP TCR Russia. Три года назад решающим эпизодом стало столкновение двух главных претендентов на чемпионский титул. Два года назад судьбоносный обгон состоялся на предпоследнем круге последней гонки. А год назад все решил маневр, совершенный и вовсе за три поворота до финиша сезона.

Само собой, болельщики ждут не менее яркого продолжения. Тем более что в этом сезоне с интригой в чемпионате вновь полный порядок. Лидирует действующий чемпион Михаил Симонов, в котором многие видят этакого баловня судьбы. В прошлом году он выиграл чемпионат с первой попытки, хотя в соперниках у него были гораздо более опытные пилоты.

В этом году гонщик из Самарской области вновь провел почти весь с сезон на первой строчке турнирной таблицы. Хотя в прошлое межсезонье сменил команду (став пилотом коллектива LUKOIL Racing Twins Team) и перестал работать со своим многолетним тренером (и многократным чемпионом страны) Дмитрием Брагиным. Такая результативность принесла Михаилу симпатии одной части болельщиков — и антипатии другой. И среди зрителей прямых трансляций в эти выходные наверняка будет не так уж мало людей, которые хотят увидеть поражение «везунчика».

Оппонент Михаила — Александр Смоляр. Многие считают именно его самым быстрым пилотом чемпионата, и не без оснований. Шесть лет назад в младших формулах москвич на равных сражался с самим Оскаром Пиастри, который сейчас лидирует в Формуле 1. Потом побеждал в гонках Формулы 3. Да и на российских трассах в последние годы Александр не раз демонстрировал свой мощный потенциал.

Но раз за разом Смоляру не везет: по не зависящим от гонщика обстоятельствам он то и дело дает сопернику фору. К примеру, в этом году Симонов с самого начала выступал на новеньком гоночном хэтчбеке Leon Cupra VZ, в то время как Смоляр получил такую машину только на втором этапе. А в полной мере использовать ее потенциал смог только с третьего (по правилам, в случае замены машины по ходу чемпионата первую гонку на новом автомобиле гонщик должен начинать с последней позиции).