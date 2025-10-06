На трассе в Грозном нас ждут две эпичных дуэли

Финал сезона русских гонок — в эти выходныеНа трассе в Грозном нас ждут две эпичных дуэли
С 9 по 12 октября автодром «Крепость Грозная» принимает последний в этом сезоне уикенд Российской серии кольцевых гонок. И по ходу этих четырех дней всё будет в полном порядке и с количеством, и с качеством. Гонок будет много: ведь сезон завершают и участники серии СМП РСКГ Спринт, где этап состоит из двух-трех получасовых заездов, и экипажи марафонской серии СМП РСКГ Эндуранс. А качество обеспечит положение грозненского уикенда в календаре, помноженное на особенности автодрома в столице Чеченской республики.
Раз этап последний и решающий, значит уже некуда откладывать решительные действия. Если в турнирной таблице ты играешь роль преследователя, обгонять соперника надо здесь и сейчас. Но на не слишком широкой и не имеющей длинных прямых трассе в Грозном сделать это непросто, даже если у тебя есть серьезное преимущество в скорости. «Объехать» конкурента, помахав ему ручкой, тут не получится. Если хочешь обогнать, надо действовать смело, рисковать, пытаться удержаться на самой грани сцепления с покрытием.
Поэтому финалы в Грозном — это всегда увлекательно. Стоит вспомнить хотя бы, как в последние годы развивались события в самом престижном спринтерском классе SMP TCR Russia. Три года назад решающим эпизодом стало столкновение двух главных претендентов на чемпионский титул. Два года назад судьбоносный обгон состоялся на предпоследнем круге последней гонки. А год назад все решил маневр, совершенный и вовсе за три поворота до финиша сезона.
Само собой, болельщики ждут не менее яркого продолжения. Тем более что в этом сезоне с интригой в чемпионате вновь полный порядок. Лидирует действующий чемпион Михаил Симонов, в котором многие видят этакого баловня судьбы. В прошлом году он выиграл чемпионат с первой попытки, хотя в соперниках у него были гораздо более опытные пилоты.
В этом году гонщик из Самарской области вновь провел почти весь с сезон на первой строчке турнирной таблицы. Хотя в прошлое межсезонье сменил команду (став пилотом коллектива LUKOIL Racing Twins Team) и перестал работать со своим многолетним тренером (и многократным чемпионом страны) Дмитрием Брагиным. Такая результативность принесла Михаилу симпатии одной части болельщиков — и антипатии другой. И среди зрителей прямых трансляций в эти выходные наверняка будет не так уж мало людей, которые хотят увидеть поражение «везунчика».
Оппонент Михаила — Александр Смоляр. Многие считают именно его самым быстрым пилотом чемпионата, и не без оснований. Шесть лет назад в младших формулах москвич на равных сражался с самим Оскаром Пиастри, который сейчас лидирует в Формуле 1. Потом побеждал в гонках Формулы 3. Да и на российских трассах в последние годы Александр не раз демонстрировал свой мощный потенциал.
Но раз за разом Смоляру не везет: по не зависящим от гонщика обстоятельствам он то и дело дает сопернику фору. К примеру, в этом году Симонов с самого начала выступал на новеньком гоночном хэтчбеке Leon Cupra VZ, в то время как Смоляр получил такую машину только на втором этапе. А в полной мере использовать ее потенциал смог только с третьего (по правилам, в случае замены машины по ходу чемпионата первую гонку на новом автомобиле гонщик должен начинать с последней позиции).
Сейчас Смоляр в позиции догоняющего, но отстает всего на 16 очков. В то время как за один этап можно набрать целых 67. Симонову в этой ситуации явно рано играть на удержание счета, надо стремиться опередить соперника. Но сделать это будет не так-то просто. На предпоследнем этапе Симонов набрал больше очков, чем Смоляр — и поэтому по ходу решающих заездов автомобиль лидера чемпионата будет весить на 10 кг больше, чем машина преследователя. Одним словом, всё готово для очередного яркого финала.
В гонках на выносливость все закручено не менее лихо. Два предыдущих сезона единоличными лидерами марафонской серии были экипажи на BR03, спортпрототипах российского производства. В 9 гонках, состоявшихся в 2023 и 2024 году, они одержали 8 побед, благодаря чему оба раза становились обладателями Кубка России. Однако в этом году прежнего доминирования уже нет: две первых гонки (всего в марафонской серии 4 этапа) выиграли экипажи, выступающие на мощных немецких купе Mercedes-AMG GT3. Российские машины отчасти реабилитировались победой в самой длинной гонке сезона, августовском 6-часовом марафоне на трассе Moscow Raceway. Теперь судьбу титула решит 4-часовая гонка в Грозном.
Самый быстрый экипаж на BR03 возглавляет Виталий Петров, первый российский пилот Формулы 1. Сейчас этот экипаж лидирует в общем зачете и является фаворитом в борьбе за титул: для успеха будет достаточно финиша на втором месте. Но все-таки речь идет о гонках на выносливость, где всегда есть немалый риск поломки или, к примеру, столкновения с потерявшим концентрацию круговым.
Поэтому второй претендент на титул — экипаж команды Time4Race на оранжевом Mercedes-AMG под номером 10 — едет в Грозный явно не для галочки. К тому же, в составе этого экипажа тоже есть гонщик, успешно выступающий за рубежом: на счету Алексея Несова, в частности, есть победа в гонке «24 часа Спа». Плюс у Алексея и его напарника Максима Кизилова есть прекрасная мотивация: если они добьются успеха, то станут первыми, кто увел из-под носа экипажей на BR03 не только победу в отдельно взятой гонке, но и целый титул.
Стало интересно? Уже есть желание следить за событиями в Грозном? Тогда вот ключевая информация. Гонки класса SMP TCR Russia пройдут в пятницу (начало прямой трансляции в 11:00) и в субботу (прямой эфир будет запущен в 11:00). 4-часовая гонка Akhmat Race состоится в воскресенье, старт в 13:30. За прямыми трансляциями можно следить в VK-паблике СМП РСКГ. Если же у вас есть желание и возможность увидеть все своими глазами, то вот по этой ссылке есть вся нужная болельщикам информация, включая расписание уикенда и координаты трассы.