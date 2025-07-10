В этот уикенд — большие гонки в Нижнем!Нижний Новгород: битва лучших на самой скользкой трассе
В ближайшие выходные, 12 и 13 июля, лучшие гонщики и гоночные команды страны сойдутся в борьбе на трассе «Нижегородское кольцо». В топовом классе на новый виток выходят «нефтяные войны» — противостояние команд, пользующихся поддержкой известных топливных брендов. А в одном из младших классов за победу с соперниками сразится команда, названная в честь... кузькиной матери!
Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается.
Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд, чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики; промчать по трассе пассажиром гоночного такси (и это будет суперкар!); самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовать свои силы на цифровой копии «Нижегородского кольца».
Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же изучим главные спортивные интриги ближайшего уикенда.
«Газпром» в погоне за «Лукойлом»
Главное внимание болельщиков привлекает топовая категория SMP TCR Russia, где соревнуются самые быстрые гонщики и самые успешные команды страны. В этой категории разыгрывается чемпионат России, и в настоящий момент в нем лидирует действующий чемпион Михаил Симонов. 22-летний спортсмен из Самарской области представляет команду LUKOIL Racing и управляет автомобилем Leon Cupra VZ — самым современным из тех, что выходят на старт в заездах класса.
Однако на предыдущем, втором этапе чемпионата (он прошел в окрестностях Санкт-Петербурга) такой же автомобиль получил бронзовый призер двух последних сезонов Александр Смоляр. Поклонникам автоспорта этот гонщик известен прежде всего по выступлениям в младших формулах — в частности, сражениями с Оскаром Пиастри (нынешним лидером чемпионата Формулы 1) в Еврокубке Формулы Renault и победами в гонках Формулы 3.
В этом году 23-летний москвич, выступающий за команду G-Drive SMP Racing, в силу обстоятельств начал сезон за рулем немолодого автомобиля Hyundai i30 N и на первом этапе не смог набрать много очков. А вот смена машины позволила Александру наглядно продемонстрировать свой потенциал. В квалификации Смоляр опередил ближайшего преследователя больше чем на секунду (на первом этапе такой разрыв был вчетверо меньше), а в одной из гонок после старта с 10-го места финишировал на 3-й позиции, впервые по ходу сезона поднявшись на подиум.
Но не упущено ли время, чтобы попасть в число претендентов на чемпионство? Сейчас в общем зачете Смоляр на 7-м месте и проигрывает лидирующему Симонову 33 очка. С одной стороны, математически стоящая перед Александром задача не выглядит нереальной: за один гоночный уик-энд можно набрать целых 67 баллов. С другой стороны, так называемая система весовых гандикапов (машины гонщиков, которые по итогам этапа стали самыми результативными, на следующем этапе догружаются балластом) не позволяет рассчитывать на длительные победные серии.
И в любом случае Смоляру надо отыгрывать очки чуть ли не в каждом заезде. В том числе на «Нижегородском кольце», где делать это не всегда просто: трасса, считающаяся самой извилистой и скользкой в России, дает сравнительно мало возможностей для обгонов.
И конечно, нельзя забывать о других быстрых гонщиках. К примеру, о занимающем второе место москвиче Иване Чубарове из заводской команды марки LADA — ярко-желтые седаны Vesta с 350-сильными моторами продолжают на равных бороться с автомобилями Cupra, Hyundai и Audi.
Зачем гоночной команде «кузькина мать»?
В любом спорте люди любят болеть за своих — и нижегородским болельщикам будет кого поддержать. В частности, во всех отношениях заметную команду, выступающую в классе «Туринг-лайт» (доработанные компактные машины с моторами мощностью около 200 л.с.). На трассе эти машины выделяются своим насыщенно-лазурным цветом. И в списках участников на нее сразу обращают внимание, ведь ее название — Kuzma’s Mother Racing Team. То есть «гоночная команда кузькиной матери».
У этого названия двойной смысл. Во-первых, в нем выражено характерное для любой команды желание показать всем ту самую кузькину мать. А во-вторых, Кузьма для Нижнего Новгорода — имя особенное: ведь именно в этом городе вырос Кузьма Минин — один из знаменитых персонажей российской истории. И краснеть за своих выступающих в гонках земляков Минину не пришлось бы: сейчас Kuzma’s Mother RT занимает в командном зачете второе место, отставая от лидера всего на 10 баллов — и лучший из ее гонщиков (курянин Николай Карамышев) в турнирной таблице общего зачета также находится на второй строчке.
Особое внимание к команде привлекает, пожалуй, самый харизматичный пилот русских гонок — 63-летний Владимир Черевань из Орла. Он является легендой российского автоспорта не только в силу возраста, хотя, бесспорно, заслуживает уважения то, что Владимир стал чемпионом страны в 59 лет и продолжает на равных сражаться с гонщиками, годящимися ему во внуки.
Но не меньше, чем скоростью, дядя Вова (как называют спортсмена) в паддоке обращает на себя внимание живым характером. У него всегда на языке шутка или анекдотец, именно он дает самые яркие интервью — плюс Владимир известен как большой ценитель нестандартных головных уборов и регулярно появляется на подиуме в какой-то особенной шляпе.
Больше узнать о жизни «команды имени кузькиной матери» можно с помощью увлекательных видео, которые коллектив регулярно размещает в соцсетях. Также боксы Kuzma’s Mother RT часто становятся одной из остановок на маршруте экскурсий по боксам гоночных команд. Которые проводятся на каждом этапе, и на гоночном уик-энде в Нижнем будут проходить трижды в день.
Напоминаем, что всю информацию для тех, кто хочет побывать на гонках в эти выходные, можно найти вот на этой странице.