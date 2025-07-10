Нижний Новгород: битва лучших на самой скользкой трассе

В ближайшие выходные, 12 и 13 июля, лучшие гонщики и гоночные команды страны сойдутся в борьбе на трассе «Нижегородское кольцо». В топовом классе на новый виток выходят «нефтяные войны» — противостояние команд, пользующихся поддержкой известных топливных брендов. А в одном из младших классов за победу с соперниками сразится команда, названная в честь... кузькиной матери!

Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается.

Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд, чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики; промчать по трассе пассажиром гоночного такси (и это будет суперкар!); самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовать свои силы на цифровой копии «Нижегородского кольца».

Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же изучим главные спортивные интриги ближайшего уикенда.

«Газпром» в погоне за «Лукойлом»

Главное внимание болельщиков привлекает топовая категория SMP TCR Russia, где соревнуются самые быстрые гонщики и самые успешные команды страны. В этой категории разыгрывается чемпионат России, и в настоящий момент в нем лидирует действующий чемпион Михаил Симонов. 22-летний спортсмен из Самарской области представляет команду LUKOIL Racing и управляет автомобилем Leon Cupra VZ — самым современным из тех, что выходят на старт в заездах класса.