Лучших пилотов России принимает самая живописная трасса в стране

В ближайшие выходные, 26 и 27 июля, лучшие гонщики и гоночные команды страны сразятся на трассе «Казань Ринг Каньон» в окрестностях Татарстана. Для многих лидеров российских кольцевых гонок этот этап будет домашним. Местные гонщики, конечно, рассчитывают добиться успеха на глазах у своих болельщиков. Но для самого успешного казанского пилота гонки в этот уикенд вполне могут стать символом заката карьеры...

Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается.

Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд, чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики, и даже самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовав свои силы на цифровой копии трассы «Казань Ринг Каньон».