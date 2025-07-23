Лучших пилотов России принимает самая живописная трасса в стране

В эти выходные — большие гонки в КазаниЛучших пилотов России принимает самая живописная трасса в стране
В ближайшие выходные, 26 и 27 июля, лучшие гонщики и гоночные команды страны сразятся на трассе «Казань Ринг Каньон» в окрестностях Татарстана. Для многих лидеров российских кольцевых гонок этот этап будет домашним. Местные гонщики, конечно, рассчитывают добиться успеха на глазах у своих болельщиков. Но для самого успешного казанского пилота гонки в этот уикенд вполне могут стать символом заката карьеры...
Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается.
Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд, чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики, и даже самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовав свои силы на цифровой копии трассы «Казань Ринг Каньон».
Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же расскажем об одном из главных спортивных сюжетов выходных.
В последнее десятилетие в Российской серии кольцевых гонок выступают рядовые участники, подающие надежды участники, успешные участники, очень успешные участники… и Дмитрий Брагин. 42-летний спортсмен из Казани сразу по нескольким причинам выделяется на общем фоне.
Во-первых, он не просто гонщик, а командообразующий человек. В коллективе TAIF Motorsport, который проводит свой десятый сезон в топовом классе SMP TCR Russia, Брагин не только управляет одной из машин. Можно быть уверенным, что именно он выбрал эту машину для участия в соревнованиях. Дмитрий плотно занимался ее покупкой, организует процесс ее обслуживания и подбирает персонал для работы на гонках. Наконец, ни для кого не секрет, что благодаря хорошей инженерной подготовке Брагин сам настраивает машины — в то время как у каждого из его соперников для этого есть специальный гоночный инженер.
Во-вторых, результаты. За последние 11 сезонов Брагин взял 9 титулов — никто другой и близко не подобрался к такой результативности. Шесть из этих титулов — в топовом классе, в истории которого никому, кроме Брагина, не удавалось стать чемпионом больше трех раз.
Но эмоции, которые вызывает Дмитрий, не исчерпываются восхищением поклонников и завистью соперников. Ради успеха лучший гонщик последнего десятилетия готов если не на всё, то на очень многое. От буквоедского написания протестов после финиша гонки до крайне жесткой борьбы на трассе. И год назад он в каком-то смысле перешел черту.
В прошлом сезоне Брагин первым из россиян пересел на новейший гоночный хэчтбек Leon Cupra VZ, весь год осваивался с новой техникой и в борьбе за титул не участвовал. Зато за чемпионство сражался его напарник и подопечный — молодой Михаил Симонов из Самарской области, тренером которого Дмитрий до этого являлся чуть ли не десятилетие.
Всё решалось в самой последней гонке сезона. Которая складывалась удачно для Брагина, который вел борьбу за победу, и не особо удачно для Симонова, который оказался позади своего оппонента в борьбе за титул. До последнего круга казалось, что поволжские спортсмены упустят личный титул. Однако на последнем круге Брагин резко замедлился, дождался соперника и весьма грубо заблокировал его, подставив под атаки ехавших следом. Симонов проскочил мимо и набрал нужные для чемпионства очки.
Задача была решена, но оценили такую самоотдачу далеко не все. Пострадавший от действий Брагина гонщик попытался сразу после финиша выяснить отношения с многократным чемпионом, а неравнодушные зрители критиковали Дмитрия, совершенно не стесняясь в выражениях. Даже многие из тех, кто раньше восхищался спортсменом из Казани, на этот раз осудили его действия. Не остались в стороне и спортивные власти. Решивший судьбу титула маневр был признан нарушающим принципы честной борьбы — и его автора лишили всех заработанных в прошлом сезоне очков.
Вряд ли всё это сильно расстроило Дмитрия. Обычно он на сто процентов уверен в своей правоте и на шумиху вокруг себя внимания не обращает. А потеря 6-го места в чемпионате выглядит пустяком на фоне 6 чемпионских титулов. Однако в новом сезоне дела у многократного чемпиона идут так себе. В общем зачете он только на 8-м месте и еще не провел в этом сезоне ни одной по-настоящему яркой гонки.
При этом у Брагина нет ни единого оправдания: выступает на самой современной машине (Leon Cupra VZ), которую успел неплохо изучить, в наличии новый быстрый напарник (петербуржец Петр Плотников), вместе с которым проще настраивать автомобиль. Но результаты, мягко говоря, не впечатляют. К примеру, две гонки предыдущего, нижегородского этапа Дмитрий закончил на 10-м и 11-м местах.
Тем временем сезон на российском кольце короткий, и в ближайшие выходные участники чемпионата России в топовом классе пересекут его экватор, проведут 7-ю и 8-ю гонки из 14. Отыграть 34 очка, которые сейчас отделяют Брагина от лидера общего зачета (все того же Михаила Симонова, в межсезонье перешедшего в команду «Лукойл»), в теории возможно.
Но для этого надо добиться серьезного прогресса уже в эту пятницу (когда пройдет квалификация), а потом проводить максимально результативно каждый из оставшихся заездов. Возможно ли такое в реальности? В прошлом в отдельных гонках Дмитрий не раз творил чудеса, но сейчас надо выдавать одно чудо за другим до самого начала октября, когда состоится финальный этап. А соперники (среди которых есть очень быстрые пилоты) подыгрывать Брагину явно не собираются.
Впереди у Дмитрия и его команды особенный уикенд. Брагин и его коллектив TAIF Motorsport представляют Татарстан в самом возвышенном смысле слова. Расцветка боевых автомобилей команды носит название «Наследие Татарстана» и выглядит своеобразно: по черному полю разбросаны зеленые пиктограммы, изображающие достопримечательности региона, его традиции или сферы, в которых республика добилась особого успеха. И было бы чрезвычайно красиво, стань домашняя трасса ареной мощного прорыва в исполнении Брагина и верни она Дмитрия в число соискателей титула. Но возможен и куда менее приятный вариант — что звезда Брагина как гонщика начинает клониться к закату.
И в том, и в другом случае зрители, которые в эти выходные приедут на гонки в Казани, имеют неплохие шансы стать свидетелями исторических событий. А яркие эмоции и надолго запоминающиеся впечатления им гарантированы. Напоминаем, что всю информацию для тех, кто хочет побывать на гонках в эти выходные, можно найти вот на этой странице. При этом из любого города можно посмотреть прямую транслсяцию заездов в VK-паблике серии G-Drive СМП РСКГ.