Лаборатория
Опубликовано 23 июля 2025, 18:11
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В эти выходные — большие гонки в Казани

Лучших пилотов России принимает самая живописная трасса в стране
Сезон русских гонок подошел к своему экватору. Имена лидеров этого сезона уже в целом определены, и впереди — борьба за чемпионские титулы. В ближайшие выходные свидетелями очередного раунда этой борьбы станут жители столицы Татарстана.
В эти выходные — большие гонки в Казани
© G-Drive СМП РСКГ
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

В ближайшие выходные, 26 и 27 июля, лучшие гонщики и гоночные команды страны сразятся на трассе «Казань Ринг Каньон» в окрестностях Татарстана. Для многих лидеров российских кольцевых гонок этот этап будет домашним. Местные гонщики, конечно, рассчитывают добиться успеха на глазах у своих болельщиков. Но для самого успешного казанского пилота гонки в этот уикенд вполне могут стать символом заката карьеры...

Уикенды G-Drive СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается.

Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы нескольких команд, чтобы заглянуть внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики, и даже самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и попробовав свои силы на цифровой копии трассы «Казань Ринг Каньон».

В эти выходные — большие гонки в Казани

© G-Drive СМП РСКГ

Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же расскажем об одном из главных спортивных сюжетов выходных.

В последнее десятилетие в Российской серии кольцевых гонок выступают рядовые участники, подающие надежды участники, успешные участники, очень успешные участники… и Дмитрий Брагин. 42-летний спортсмен из Казани сразу по нескольким причинам выделяется на общем фоне.

Во-первых, он не просто гонщик, а командообразующий человек. В коллективе TAIF Motorsport, который проводит свой десятый сезон в топовом классе SMP TCR Russia, Брагин не только управляет одной из машин. Можно быть уверенным, что именно он выбрал эту машину для участия в соревнованиях. Дмитрий плотно занимался ее покупкой, организует процесс ее обслуживания и подбирает персонал для работы на гонках. Наконец, ни для кого не секрет, что благодаря хорошей инженерной подготовке Брагин сам настраивает машины — в то время как у каждого из его соперников для этого есть специальный гоночный инженер.

В эти выходные — большие гонки в Казани

© G-Drive СМП РСКГ

Во-вторых, результаты. За последние 11 сезонов Брагин взял 9 титулов — никто другой и близко не подобрался к такой результативности. Шесть из этих титулов — в топовом классе, в истории которого никому, кроме Брагина, не удавалось стать чемпионом больше трех раз.

Но эмоции, которые вызывает Дмитрий, не исчерпываются восхищением поклонников и завистью соперников. Ради успеха лучший гонщик последнего десятилетия готов если не на всё, то на очень многое. От буквоедского написания протестов после финиша гонки до крайне жесткой борьбы на трассе. И год назад он в каком-то смысле перешел черту.

В прошлом сезоне Брагин первым из россиян пересел на новейший гоночный хэчтбек Leon Cupra VZ, весь год осваивался с новой техникой и в борьбе за титул не участвовал. Зато за чемпионство сражался его напарник и подопечный — молодой Михаил Симонов из Самарской области, тренером которого Дмитрий до этого являлся чуть ли не десятилетие.

В эти выходные — большие гонки в Казани

© G-Drive СМП РСКГ

Всё решалось в самой последней гонке сезона. Которая складывалась удачно для Брагина, который вел борьбу за победу, и не особо удачно для Симонова, который оказался позади своего оппонента в борьбе за титул. До последнего круга казалось, что поволжские спортсмены упустят личный титул. Однако на последнем круге Брагин резко замедлился, дождался соперника и весьма грубо заблокировал его, подставив под атаки ехавших следом. Симонов проскочил мимо и набрал нужные для чемпионства очки.

Задача была решена, но оценили такую самоотдачу далеко не все. Пострадавший от действий Брагина гонщик попытался сразу после финиша выяснить отношения с многократным чемпионом, а неравнодушные зрители критиковали Дмитрия, совершенно не стесняясь в выражениях. Даже многие из тех, кто раньше восхищался спортсменом из Казани, на этот раз осудили его действия. Не остались в стороне и спортивные власти. Решивший судьбу титула маневр был признан нарушающим принципы честной борьбы — и его автора лишили всех заработанных в прошлом сезоне очков.

Вряд ли всё это сильно расстроило Дмитрия. Обычно он на сто процентов уверен в своей правоте и на шумиху вокруг себя внимания не обращает. А потеря 6-го места в чемпионате выглядит пустяком на фоне 6 чемпионских титулов. Однако в новом сезоне дела у многократного чемпиона идут так себе. В общем зачете он только на 8-м месте и еще не провел в этом сезоне ни одной по-настоящему яркой гонки.

При этом у Брагина нет ни единого оправдания: выступает на самой современной машине (Leon Cupra VZ), которую успел неплохо изучить, в наличии новый быстрый напарник (петербуржец Петр Плотников), вместе с которым проще настраивать автомобиль. Но результаты, мягко говоря, не впечатляют. К примеру, две гонки предыдущего, нижегородского этапа Дмитрий закончил на 10-м и 11-м местах.

В эти выходные — большие гонки в Казани

© G-Drive СМП РСКГ

Тем временем сезон на российском кольце короткий, и в ближайшие выходные участники чемпионата России в топовом классе пересекут его экватор, проведут 7-ю и 8-ю гонки из 14. Отыграть 34 очка, которые сейчас отделяют Брагина от лидера общего зачета (все того же Михаила Симонова, в межсезонье перешедшего в команду «Лукойл»), в теории возможно.

Но для этого надо добиться серьезного прогресса уже в эту пятницу (когда пройдет квалификация), а потом проводить максимально результативно каждый из оставшихся заездов. Возможно ли такое в реальности? В прошлом в отдельных гонках Дмитрий не раз творил чудеса, но сейчас надо выдавать одно чудо за другим до самого начала октября, когда состоится финальный этап. А соперники (среди которых есть очень быстрые пилоты) подыгрывать Брагину явно не собираются.

Впереди у Дмитрия и его команды особенный уикенд. Брагин и его коллектив TAIF Motorsport представляют Татарстан в самом возвышенном смысле слова. Расцветка боевых автомобилей команды носит название «Наследие Татарстана» и выглядит своеобразно: по черному полю разбросаны зеленые пиктограммы, изображающие достопримечательности региона, его традиции или сферы, в которых республика добилась особого успеха. И было бы чрезвычайно красиво, стань домашняя трасса ареной мощного прорыва в исполнении Брагина и верни она Дмитрия в число соискателей титула. Но возможен и куда менее приятный вариант — что звезда Брагина как гонщика начинает клониться к закату.

В эти выходные — большие гонки в Казани

© G-Drive СМП РСКГ

И в том, и в другом случае зрители, которые в эти выходные приедут на гонки в Казани, имеют неплохие шансы стать свидетелями исторических событий. А яркие эмоции и надолго запоминающиеся впечатления им гарантированы. Напоминаем, что всю информацию для тех, кто хочет побывать на гонках в эти выходные, можно найти вот на этой странице. При этом из любого города можно посмотреть прямую транслсяцию заездов в VK-паблике серии G-Drive СМП РСКГ.

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