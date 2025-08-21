В эти выходные — сражение лучших гонщиков и топовых команд

В России откладывать поездку на большие гонки — дело рискованное. Ведь сезон короткий, а число гоночных уикендов намного меньше, чем в Формуле 1. И всегда есть риск, что следующий визит известных гонщиков и команд в ваш регион состоится тоже в следующем году. Эти выходные — последний шанс для жителей Москвы и Подмосковья. 23 и 24 августа на автодроме Moscow Raceway пройдет последний в этом году подмосковный этап СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, самого масштабного и престижного гоночного турнира страны.

В последний раз в году у жителей столичного региона будет возможность не просто следить за соревнованиями с трибун, но и с головой погрузиться в гоночную тему. Пообщаться со спортсменами в рамках ежедневной прогулки по пит-лейну или вместе с экскурсией попасть в закулисье соревнований — боксы гоночных команд. Проехать по трассе пассажиром на суперкаре или принять участие в виртуальных заездах с помощью симулятора, по сложности конструкции не так уж сильно отличающегося от гоночного болида.

Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же обратим внимание на одного из участников предстоящего гоночного уикенда. Человека, которого многие пока воспринимают как актера второго плана, но который в любой момент может выстрелить и стать главным героем отдельного взятого этапа. А то и всего сезона!

Братья-гонщики — не редкость в мире авто- и мотоспорта. Можно вспомнить Михаэля и Ральфа Шумахеров, а Марк и Алекс Маркесы и сейчас соревнуются друг с другом в чемпионате MotoGP. Среди участников СМП РСКГ тоже есть несколько братских пар. Но Артем и Захар Слуцкие выделяются даже на этом фоне, так как они — единственные в российских гонках братья-близнецы.

Парни с детства увлеклись высокими скоростями и вместе выступали во множестве соревнований, от юниорских категорий картинга до Формулы 4 и заездов на автомобилях категории GT по европейским трассам. Так что вопрос «кто из них Артем, а кто — Захар?» задавался во многих точках планеты и на разных языках.