Большие гонки в Подмосковье продолжаются!В эти выходные — сражение лучших гонщиков и топовых команд
В России откладывать поездку на большие гонки — дело рискованное. Ведь сезон короткий, а число гоночных уикендов намного меньше, чем в Формуле 1. И всегда есть риск, что следующий визит известных гонщиков и команд в ваш регион состоится тоже в следующем году. Эти выходные — последний шанс для жителей Москвы и Подмосковья. 23 и 24 августа на автодроме Moscow Raceway пройдет последний в этом году подмосковный этап СМП РСКГ, Российской серии кольцевых гонок, самого масштабного и престижного гоночного турнира страны.
В последний раз в году у жителей столичного региона будет возможность не просто следить за соревнованиями с трибун, но и с головой погрузиться в гоночную тему. Пообщаться со спортсменами в рамках ежедневной прогулки по пит-лейну или вместе с экскурсией попасть в закулисье соревнований — боксы гоночных команд. Проехать по трассе пассажиром на суперкаре или принять участие в виртуальных заездах с помощью симулятора, по сложности конструкции не так уж сильно отличающегося от гоночного болида.
Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же обратим внимание на одного из участников предстоящего гоночного уикенда. Человека, которого многие пока воспринимают как актера второго плана, но который в любой момент может выстрелить и стать главным героем отдельного взятого этапа. А то и всего сезона!
Братья-гонщики — не редкость в мире авто- и мотоспорта. Можно вспомнить Михаэля и Ральфа Шумахеров, а Марк и Алекс Маркесы и сейчас соревнуются друг с другом в чемпионате MotoGP. Среди участников СМП РСКГ тоже есть несколько братских пар. Но Артем и Захар Слуцкие выделяются даже на этом фоне, так как они — единственные в российских гонках братья-близнецы.
Парни с детства увлеклись высокими скоростями и вместе выступали во множестве соревнований, от юниорских категорий картинга до Формулы 4 и заездов на автомобилях категории GT по европейским трассам. Так что вопрос «кто из них Артем, а кто — Захар?» задавался во многих точках планеты и на разных языках.
В последние годы братья вновь сосредоточились на выступлениях в России. И сейчас соревнуются с лучшими гонщиками страны в чемпионате России в топовом классе SMP TCR Russia. Пользуясь при этом поддержкой немалого числа болельщиков, ведь повод следить за Слуцкими есть у поклонников гонок из обеих российских столиц. Родились и живут Слуцкие в Санкт-Петербурге, а выступают сейчас за легендарный столичный коллектив Lukoil Racing Team. Для которого этап на Moscow Raceway будет в полном смысле слова домашней гонкой: база команды находится на том же Новорижском шоссе, что и автодром.
Переход в минувшее межсезонье в красно-белую команду позволил братьям перезагрузиться. До этого Артем и Захар выступали за другую команду на немолодых автомобилях, и их результаты нередко оказывались провальными. Пару раз по итогам квалификации Слуцкие оказывались на двух последних строчках, а в гонках их не раз подводила техника. И хотя никто не решился бы назвать братьев медленными, болельщики постепенно привыкли к тому, что в число лидеров петербуржцы не входят. Когда весной этого года участники SMP TCR Russia готовились к старту сезона, мало кто ждал осенью увидеть кого-то из Слуцких в числе призеров.
Мало кто ждал — но много кто увидел. Войдя в состав заслуженной команды и получив в свое распоряжение более современную технику, братья стали регулярно мелькать в числе претендентов на победы в квалификациях и гонках.
В паддоке отличить Артема от Захара — задача непростая. Даже многие регулярно общающиеся с братьями люди могут сделать это только по имеющимся у гонщиков татуировкам. А вот на трассе проблем с распознаванием уже нет, ведь близнецы соревнуются на разных машинах. Захар выступает на корейском седане Hyundai Elantra N, Артем — на испанском хэтчбеке Leon Cupra VZ, самой современной машине из представленных на российских трассах.
Разница в машинах сказалась на результативности. Elantra N позволяет ехать очень быстро, но в этом сезоне команда никак не может до конца разобраться в работе стартовой программы управления двигателем. И уже дважды Захар показывал отличный результат в квалификации и стартовал в гонке с первого ряда, но проигрывал несколько позиций на первой сотне метров дистанции.
А вот Артем в полной мере воспользовался потенциалом новенького испанского автомобиля. В восьми уже состоявшихся в этом сезоне гонках он 6 раз финишировал первой тройке (правда, дважды лишался призовой позиции из-за штрафа за некорректную езду). И в настоящий момент находится в общем зачете на второй строчке. Между действующим чемпионом Михаилом Симоновым (в прошлом году выигравшим титул с первой попытки) и Александром Смоляром, за плечами у которого серьезная зарубежная карьера в картинге и младших формулах (к примеру, победы в гонках Формулы 3). И если посчитать упоминания в СМИ и соцсетях о лидерах чемпионата, наверняка процентов по 45 придется на долю Симонова и Смоляра, а Слуцкому достанутся лишь оставшиеся 10...
Такой дефицит внимания к одному из претендентов на чемпионский титул можно оправдать тем, что Артем (в отличие от своих главных соперников) по ходу сезона ни разу не выигрывал ни квалификации, ни гонки. С другой стороны, никак нельзя исключать, что гонщик добьется прогресса в решающей фазе сезона. И вычеркивать из числа претендентов на титул Артема нельзя ни в коем случае. В том числе в силу элементарной математики. Сейчас петербуржец находится на второй строчке турнирной таблицы, уступая 21 очко лидирующему Симонову и на 11 баллов опережая Смоляра. Впереди тем временем еще целых три этапа, на каждом из которых один гонщик в теории может заработать 67 очков.
Заинтересовались ходом борьбы в Российской серии кольцевых гонок? Уже любопытно, как пройдет подмосковный этап для Артема Слуцкого? Тогда следите за прямыми трансляциями гонок класса SMP TCR Russia: вот ссылка на трансляцию субботней гонки (начало в 15:15), а вот — ссылка на трансляцию воскресного заезда (начало в 13:20).