Российские прототипы против иностранных суперкаров в СМП РСКГ

Самая длинная гонка нынешнего сезона продлится 6 часов. По ходу предыдущих соревнований зрители увидели и пилотаж под проливным дождем, и зрелищные аварии, и даже возгорание одной из машин. Гонка 16 августа наверняка будет не менее увлекательной. И главная ее интрига: прервется или продлится серия побед экипажей на Mercedes-AMG?

В августе в Подмосковье пройдут сразу два больших гоночных уикенда. Трасса Moscow Raceway примет соревнования Российской серии кольцевых гонок (самого масштабного и престижного гоночного турнира страны) 16-17 и 23-24 августа. Ожидается, что за четыре дня в заездах примут участие больше 150 самых разных гоночных автомобилей и больше 200 спортсменов. И в любой из этих четырех дней зрителям гарантировано увлекательное зрелище и насыщенная развлекательная программа.

Уикенды СМП РСКГ — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается. Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы команд, заглянуть во время этой экскурсии внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики. Промчать по трассе пассажиром на суперкаре. И наконец, самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и управляя цифровой копией гоночного болида на виртуальном треке Moscow Raceway.