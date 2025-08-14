Большие гоночные уикенды в Подмосковье: уже скоро!Российские прототипы против иностранных суперкаров в СМП РСКГ
Самая длинная гонка нынешнего сезона продлится 6 часов. По ходу предыдущих соревнований зрители увидели и пилотаж под проливным дождем, и зрелищные аварии, и даже возгорание одной из машин. Гонка 16 августа наверняка будет не менее увлекательной. И главная ее интрига: прервется или продлится серия побед экипажей на Mercedes-AMG?
В августе в Подмосковье пройдут сразу два больших гоночных уикенда. Трасса Moscow Raceway примет соревнования Российской серии кольцевых гонок (самого масштабного и престижного гоночного турнира страны) 16-17 и 23-24 августа. Ожидается, что за четыре дня в заездах примут участие больше 150 самых разных гоночных автомобилей и больше 200 спортсменов. И в любой из этих четырех дней зрителям гарантировано увлекательное зрелище и насыщенная развлекательная программа.
Уикенды СМП РСКГ — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается. Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы команд, заглянуть во время этой экскурсии внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики. Промчать по трассе пассажиром на суперкаре. И наконец, самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и управляя цифровой копией гоночного болида на виртуальном треке Moscow Raceway.
Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же расскажем о главной спортивной интриге выходных. Главные звезды российских гонок на выносливость — прототипы BR03. Эти машины радуют зрителей не только ярким дизайном и высокой скоростью, но и своим происхождением. Разработка и производство этих прототипов — один из проектов программы развития российского автоспорта SMP Racing. Соответственно, машины создавались отечественными конструкторами, собираются на базе SMP Racing в Москве — и доля отечественных деталей и узлов составляет не меньше 60%.
Учили ездить эту конструкцию, без преувеличения, лучшие гонщики страны. В частности, уже третий сезон за рулем BR03 на старт выходит Виталий Петров — первый российский пилот Формулы 1, сейчас также занимающий пост генерального директора SMP Racing.
Совместные усилия инженеров, менеджеров и спортсменов принесли свои плоды. За два предыдущих сезона в рамках Кубка России по гонкам на выносливость состоялось 9 многочасовых заездов — и 8 из них выиграли экипажи на BR03. Без неисправностей, ошибок в пилотаже и простого невезения не обходилось, но как минимум один из отечественных прототипов (а на старт обычно выходит от двух до четырех таких машин) каждый раз избегал неприятностей, участвовал в борьбе за победу — и чаще всего пересекал линию финиша первым.
Однако не стоит думать, что экипажам на BR03 не с кем было конкурировать. На старт длинных гонок также выходят экипажи на зарубежных прототипах (чаще всего это французская конструкция Ligier JS53) и на доработанных серийных суперкарах. Последние относятся к чрезвычайно популярной по всему миру категории GT3. На таких машинах, в частности, соревнуются во всех популярных 24-часовых гонках (от Ле-Мана до Дайтоны и Дубая), а также в нескольких престижных многоэтапных сериях (к примеру, в DTM). При покупке автомобиля GT3 можно выбрать из пары десятков моделей разных марок — в России же наибольшей популярностью пользуются машины Mercedes-AMG.
Экипажи BR03 комплектуются гонщиками-профессионалами — теми, кто с детства участвует в соревнованиях и для кого автоспорт является главной сферой деятельности. А вот автомобили AMG часто выставляются на гонки джентльмен-драйверами — теми, кто пришел в автоспорт уже в зрелом возрасте, сначала добившись успеха в бизнесе. Впрочем, так как в гонках на выносливость выступают экипажи, у владельца гоночного автомобиля всегда есть возможность пригласить себе в пару быстрого профессионала. В том числе зарубежного пилота — к примеру, на Mercedes-AMG команды Yadro Motorsport основатель коллектива Сергей Столяров иногда выступает в компании итальянца Габриэле Пьяны, заводского гонщика немецкой марки.
И в этом году несколько экипажей на купе Mercedes-AMG GT3 (доработанный серийный автомобиль Mercedes-AMG GT) сделали всё возможное, чтобы стать новыми лидерами российских гонок выносливость. В этом сезоне календарь Кубка России состоит из четырех гонок, две уже состоялись — и на финише обеих первыми были немецкие машины. Отчасти им помогли погодные условия. К примеру, самая первая гонка — в мае на Moscow Raceway — почти полностью проходила по мокрой трассе. А в этих условиях гонщики на AMG и других машинах GT3 получают заметное преимущество — ведь на их автомобилях есть антиблокировочная система и система контроля тяги, которых нет BR03. Пилоты на иномарках могут более агрессивно тормозить и меньше аккуратничать с газом на выходе из поворота — в то время как их соперникам на BR03 порой приходилось ехать буквально на цыпочках. Заметим, у российских прототипов есть свои преимущества — к примеру, низкая масса.
Впрочем, при двух победах в двух гонках экипажи на Mercedes-AMG отнюдь не доминируют в общем зачете. Наоборот, борьба за титул в этом году получается чрезвычайно плотной. Перед 6-часовой гонкой на Moscow Raceway на первой строчке экипаж в составе Алексея Несова и Максима Кизилова на ярко-оранжевом Мерседесе команды Time4Race. Но лучший из экипажей на BR03 — тот самый, в составе которого выступает Виталий Петров — отстает всего на 1 очко. Также в группе лидеров экипаж команды «Искра» на единственном в пелетоне Lamborghini Huracan, еще один BR03 частной команды Lecar и упомянутый выше Сергей Столяров. Все эти спортсмены при благоприятном для них раскладе могут по итогам сезона стать обладателями титула.
При этом гонка 16 августа вполне может стать решающей. Календарь Кубка России состоит из четырех этапов, три из которых представляют собой 4-часовые заезды. А от продолжительности гонки зависит количество зачетных очков, которые распределяются между десятью лучшими экипажами. Соответственно, в ближайшую субботу на Moscow Raceway вполне можно набрать такое количество баллов, которые соперники уже не смогут отыграть на финальной гонке (она пройдет в октябре в Грозном).
А значит у экипажей есть дополнительная мотивация выкладываться на полную и бороться до последнего. Борьба за высокие позиции может складываться особенно напряженно, а эмоции на финише могут быть особенно яркими. И кстати, увидеть эти эмоции с близкого расстояния можно будет своими глазами: церемония награждения пройдет на сцене — а она находится прямо в зрительской зоне.
А по ходу гонки с главной трибуны зрители увидят пит-стопы со сменой колес, дозаправками и сменой пилотов. Плюс не стоит забывать, что заезд стартует в три часа дня, а финиширует в девять часов вечера. А это значит, что можно проводить на трассе закат и увидеть, как мощные автомобили преодолевают повороты в свете фар.
Хотите приехать на гонки, но 16 августа никак не получается? Не проблема! Во-первых, гонки продолжатся и в воскресенье, когда пройдет несколько заездов на недорогих гоночных машинах со множеством обгонов, столкновений и других зрелищных эпизодов. Во-вторых, 23 и 24 августа пройдет второй гоночный уикенд, где можно будет посмотреть в том числе на соревнования суперкаров и на заезды топового класса SMP TCR Russia с участием лучших команд и пилотов страны. Подробная информация о соревнованиях и зрительской программе — на сайте рскг.рф.