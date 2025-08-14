Лаборатория
Опубликовано 14 августа 2025, 15:58
6 мин.

Большие гоночные уикенды в Подмосковье: уже скоро!

Российские прототипы против иностранных суперкаров в СМП РСКГ
Уже в эту субботу, 16 августа, на трассе Moscow Raceway состоится самая длинная гонка нынешнего сезона. Подробности и анонсы других главных событий — ниже. Мы расскажем всё, чтобы вы могли спланировать и отлично провести выходные.
© G-Drive СМП РСКГ
Редакция «Мотора»
Самая длинная гонка нынешнего сезона продлится 6 часов. По ходу предыдущих соревнований зрители увидели и пилотаж под проливным дождем, и зрелищные аварии, и даже возгорание одной из машин. Гонка 16 августа наверняка будет не менее увлекательной. И главная ее интрига: прервется или продлится серия побед экипажей на Mercedes-AMG?

В августе в Подмосковье пройдут сразу два больших гоночных уикенда. Трасса Moscow Raceway примет соревнования Российской серии кольцевых гонок (самого масштабного и престижного гоночного турнира страны) 16-17 и 23-24 августа. Ожидается, что за четыре дня в заездах примут участие больше 150 самых разных гоночных автомобилей и больше 200 спортсменов. И в любой из этих четырех дней зрителям гарантировано увлекательное зрелище и насыщенная развлекательная программа.

Уикенды СМП РСКГ — это не только заметное спортивное событие, но и просто отличная возможность нескучно провести летние выходные. Ведь с наблюдения за гонками с трибуны все только начинается. Также зрители могут прогуляться по стартовой решетке во время подготовки к заезду, попасть с экскурсией в боксы команд, заглянуть во время этой экскурсии внутрь гоночных машин и увидеть, как с ними работают механики. Промчать по трассе пассажиром на суперкаре. И наконец, самому почувствовать себя гонщиком, сев за руль гоночного симулятора и управляя цифровой копией гоночного болида на виртуальном треке Moscow Raceway.

© G-Drive СМП РСКГ

Вся необходимая болельщикам информация от расписания заездов до списка всех зрительских активностей есть на специальной странице. Мы же расскажем о главной спортивной интриге выходных. Главные звезды российских гонок на выносливость — прототипы BR03. Эти машины радуют зрителей не только ярким дизайном и высокой скоростью, но и своим происхождением. Разработка и производство этих прототипов — один из проектов программы развития российского автоспорта SMP Racing. Соответственно, машины создавались отечественными конструкторами, собираются на базе SMP Racing в Москве — и доля отечественных деталей и узлов составляет не меньше 60%.

Учили ездить эту конструкцию, без преувеличения, лучшие гонщики страны. В частности, уже третий сезон за рулем BR03 на старт выходит Виталий Петров — первый российский пилот Формулы 1, сейчас также занимающий пост генерального директора SMP Racing.

Совместные усилия инженеров, менеджеров и спортсменов принесли свои плоды. За два предыдущих сезона в рамках Кубка России по гонкам на выносливость состоялось 9 многочасовых заездов — и 8 из них выиграли экипажи на BR03. Без неисправностей, ошибок в пилотаже и простого невезения не обходилось, но как минимум один из отечественных прототипов (а на старт обычно выходит от двух до четырех таких машин) каждый раз избегал неприятностей, участвовал в борьбе за победу — и чаще всего пересекал линию финиша первым.

© G-Drive СМП РСКГ

Однако не стоит думать, что экипажам на BR03 не с кем было конкурировать. На старт длинных гонок также выходят экипажи на зарубежных прототипах (чаще всего это французская конструкция Ligier JS53) и на доработанных серийных суперкарах. Последние относятся к чрезвычайно популярной по всему миру категории GT3. На таких машинах, в частности, соревнуются во всех популярных 24-часовых гонках (от Ле-Мана до Дайтоны и Дубая), а также в нескольких престижных многоэтапных сериях (к примеру, в DTM). При покупке автомобиля GT3 можно выбрать из пары десятков моделей разных марок — в России же наибольшей популярностью пользуются машины Mercedes-AMG.

Экипажи BR03 комплектуются гонщиками-профессионалами — теми, кто с детства участвует в соревнованиях и для кого автоспорт является главной сферой деятельности. А вот автомобили AMG часто выставляются на гонки джентльмен-драйверами — теми, кто пришел в автоспорт уже в зрелом возрасте, сначала добившись успеха в бизнесе. Впрочем, так как в гонках на выносливость выступают экипажи, у владельца гоночного автомобиля всегда есть возможность пригласить себе в пару быстрого профессионала. В том числе зарубежного пилота — к примеру, на Mercedes-AMG команды Yadro Motorsport основатель коллектива Сергей Столяров иногда выступает в компании итальянца Габриэле Пьяны, заводского гонщика немецкой марки.

© G-Drive СМП РСКГ

И в этом году несколько экипажей на купе Mercedes-AMG GT3 (доработанный серийный автомобиль Mercedes-AMG GT) сделали всё возможное, чтобы стать новыми лидерами российских гонок выносливость. В этом сезоне календарь Кубка России состоит из четырех гонок, две уже состоялись — и на финише обеих первыми были немецкие машины. Отчасти им помогли погодные условия. К примеру, самая первая гонка — в мае на Moscow Raceway — почти полностью проходила по мокрой трассе. А в этих условиях гонщики на AMG и других машинах GT3 получают заметное преимущество — ведь на их автомобилях есть антиблокировочная система и система контроля тяги, которых нет BR03. Пилоты на иномарках могут более агрессивно тормозить и меньше аккуратничать с газом на выходе из поворота — в то время как их соперникам на BR03 порой приходилось ехать буквально на цыпочках. Заметим, у российских прототипов есть свои преимущества — к примеру, низкая масса.

Впрочем, при двух победах в двух гонках экипажи на Mercedes-AMG отнюдь не доминируют в общем зачете. Наоборот, борьба за титул в этом году получается чрезвычайно плотной. Перед 6-часовой гонкой на Moscow Raceway на первой строчке экипаж в составе Алексея Несова и Максима Кизилова на ярко-оранжевом Мерседесе команды Time4Race. Но лучший из экипажей на BR03 — тот самый, в составе которого выступает Виталий Петров — отстает всего на 1 очко. Также в группе лидеров экипаж команды «Искра» на единственном в пелетоне Lamborghini Huracan, еще один BR03 частной команды Lecar и упомянутый выше Сергей Столяров. Все эти спортсмены при благоприятном для них раскладе могут по итогам сезона стать обладателями титула.

© G-Drive СМП РСКГ

При этом гонка 16 августа вполне может стать решающей. Календарь Кубка России состоит из четырех этапов, три из которых представляют собой 4-часовые заезды. А от продолжительности гонки зависит количество зачетных очков, которые распределяются между десятью лучшими экипажами. Соответственно, в ближайшую субботу на Moscow Raceway вполне можно набрать такое количество баллов, которые соперники уже не смогут отыграть на финальной гонке (она пройдет в октябре в Грозном).

А значит у экипажей есть дополнительная мотивация выкладываться на полную и бороться до последнего. Борьба за высокие позиции может складываться особенно напряженно, а эмоции на финише могут быть особенно яркими. И кстати, увидеть эти эмоции с близкого расстояния можно будет своими глазами: церемония награждения пройдет на сцене — а она находится прямо в зрительской зоне.

© G-Drive СМП РСКГ

А по ходу гонки с главной трибуны зрители увидят пит-стопы со сменой колес, дозаправками и сменой пилотов. Плюс не стоит забывать, что заезд стартует в три часа дня, а финиширует в девять часов вечера. А это значит, что можно проводить на трассе закат и увидеть, как мощные автомобили преодолевают повороты в свете фар.

Хотите приехать на гонки, но 16 августа никак не получается? Не проблема! Во-первых, гонки продолжатся и в воскресенье, когда пройдет несколько заездов на недорогих гоночных машинах со множеством обгонов, столкновений и других зрелищных эпизодов. Во-вторых, 23 и 24 августа пройдет второй гоночный уикенд, где можно будет посмотреть в том числе на соревнования суперкаров и на заезды топового класса SMP TCR Russia с участием лучших команд и пилотов страны. Подробная информация о соревнованиях и зрительской программе — на сайте рскг.рф.

