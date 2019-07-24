Волга впадает в Каспийское море, угол падения равен углу отражения, а интервал ТО указан в сервисной книжке. Вроде бы все понятно. Но и очевидные сведения со временем могут показаться чем-то загадочным. В тесте для убежденных зануд и мастеров перевоплощения мы собрали исторические тонкости отечественной автомобильной жизни. Сможете вжиться в образ шофера из прошлого?
8:30
Тест: что вы помните о советских машинах
Мечтаете о «Волге» или «Победе»? Мы испытаем на прочность вашу решимость
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В это воскресенье, 28 июля, ровно в полдень на Васильевском спуске Красной площади стартует ГУМ Авторалли: классические советские машины отправятся по маршруту под бой курантов. На это непременно стоит посмотреть! И пусть принять участие в этом красивейшем выезде смогут не все, почувствовать себя настоящим советским шофером можно прямо сейчас, пройдя наш каверзный тест о советских автомобилях.