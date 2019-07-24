Тест: что вы помните о советских машинах

В это воскресенье, 28 июля, ровно в полдень на Васильевском спуске Красной площади стартует ГУМ Авторалли: классические советские машины отправятся по маршруту под бой курантов. На это непременно стоит посмотреть! И пусть принять участие в этом красивейшем выезде смогут не все, почувствовать себя настоящим советским шофером можно прямо сейчас, пройдя наш каверзный тест о советских автомобилях.