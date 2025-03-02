Лаборатория
Опубликовано 02 марта 2025, 07:00
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Спасенные автобусы СССР

Видео: смотрим парковку раритетных Икарусов, Лиазов, Лазов и т.д.
А вы когда-нибудь мечтали снова оказаться в детстве? И что скажете о возможности вернуться в него хотя бы на один час? Например, когда вы ехали куда-то по своим детским делам на советском автобусе и еще не были со всех сторон должны этому миру. В общем, приглашаем вас посмотреть на уникальную коллекцию автобусов времен СССР! Лиаз 677, Лаз 695, Икарус 280, Икарус 250 Турист и некоторые другие. А как выяснилось все эти названия у нас так и остались на подкорке, также как скрип «‎гармошки», их запах в салоне или звук пустых бутылок из-под пола Лиаза.
Спасенные автобусы СССР
© Илья Фролов
Илья Фролов

Как их только не называли: скотовоз, луноход, бульдог. Мы же сегодня будем называть их настоящими именами, уважительно и любя. Ведь с ними связано столько воспоминаний! Мы ездили на Лиазе в школу, мы добирались на Лазе на дачу, мы катались на Икарусе Турист на Красную Площадь на выпускной! И сегодня вся эта техника смотрится знакомо и свежо. Заходя в салон Икаруса-гармошки, ловишь себя на мысли, будто только вчера ехал на нем домой: знакома каждая мелочь, каждая деталь. Надеемся, вы получите такое же удовольствие от нашего видео и переживете эти моменты вместе с нами!

Кстати, недавно мы писали о том, как вообще хранить ценные автомобили. Речь, конечно, шла не про автобусы, а Янгтаймеры, кабриолеты и прочие машины для души, но по большому счету разницы нет. Вы хотите купить подержанный кабрик на лето? Намерены сохранить дедушкину «Волгу» или вот такой Икарус? Тогда эти советы вам пригодятся.

А вот и еще одна история про своего рода «‎автобус». По этой ссылке можно посмотреть материал о китайском автодоме Armadillo Conquistador 6x6, который стоит порядка 120 млн рублей. Самое интересное — это не только размеры этого громилы, но и терраса на крыше. В общем, китайцы смогли удивить: такого вы еще не видели!

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