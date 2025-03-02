Видео: смотрим парковку раритетных Икарусов, Лиазов, Лазов и т.д.

Спасенные автобусы СССРВидео: смотрим парковку раритетных Икарусов, Лиазов, Лазов и т.д.
Как их только не называли: скотовоз, луноход, бульдог. Мы же сегодня будем называть их настоящими именами, уважительно и любя. Ведь с ними связано столько воспоминаний! Мы ездили на Лиазе в школу, мы добирались на Лазе на дачу, мы катались на Икарусе Турист на Красную Площадь на выпускной! И сегодня вся эта техника смотрится знакомо и свежо. Заходя в салон Икаруса-гармошки, ловишь себя на мысли, будто только вчера ехал на нем домой: знакома каждая мелочь, каждая деталь. Надеемся, вы получите такое же удовольствие от нашего видео и переживете эти моменты вместе с нами!
Кстати, недавно мы писали о том, как вообще хранить ценные автомобили. Речь, конечно, шла не про автобусы, а Янгтаймеры, кабриолеты и прочие машины для души, но по большому счету разницы нет. Вы хотите купить подержанный кабрик на лето? Намерены сохранить дедушкину «Волгу» или вот такой Икарус? Тогда эти советы вам пригодятся.
А вот и еще одна история про своего рода «автобус». По этой ссылке можно посмотреть материал о китайском автодоме Armadillo Conquistador 6x6, который стоит порядка 120 млн рублей. Самое интересное — это не только размеры этого громилы, но и терраса на крыше. В общем, китайцы смогли удивить: такого вы еще не видели!