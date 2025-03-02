Видео: смотрим парковку раритетных Икарусов, Лиазов, Лазов и т.д.

Кстати, недавно мы писали о том, как вообще хранить ценные автомобили. Речь, конечно, шла не про автобусы, а Янгтаймеры, кабриолеты и прочие машины для души, но по большому счету разницы нет. Вы хотите купить подержанный кабрик на лето? Намерены сохранить дедушкину «Волгу» или вот такой Икарус? Тогда эти советы вам пригодятся.

А вот и еще одна история про своего рода «‎автобус». По этой ссылке можно посмотреть материал о китайском автодоме Armadillo Conquistador 6x6, который стоит порядка 120 млн рублей. Самое интересное — это не только размеры этого громилы, но и терраса на крыше. В общем, китайцы смогли удивить: такого вы еще не видели!