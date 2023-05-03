С каким пробегом продают такси в Европе? И по какой цене?Посмотрите, как выглядит автомобиль 2017 года после 800 тысяч километров извоза
Оценить реальный пробег отечественных такси довольно сложно (заявленным цифрам можно верить в очень редких случаях), а вот в Германии о таких вещах можно говорить с большей уверенностью. Такси с огромными числами на одометре регулярно появляются в продаже на европейских площадках объявлений, и сегодня мы сможем узнать, сколько реально стоит автомобиль-миллионник. И главное, как он выглядит после такого пробега.
В общем, готовьтесь удивляться, а потом сесть в свою машину, осмотреться и с удовольствием заметить, что она еще на этом фоне в прекрасном состоянии. Ведь некоторые герои нашей подборки проезжали в год больше 130 тысяч километров…
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI
Пробег: 799 тысяч километров
Цена в рублевом эквиваленте: 170 тысяч
Несмотря на головокружительные цифры на одометре, этому трудяге еще повезло: работал такой Volkswagen Passat Variant в небольшом 200-тысячном Магдебурге, проезжая в год всего по 60 тысяч километров — по таксишным меркам совсем немного.
Хотя и выдать его за обычный автомобиль теперь не получится: в переднюю панель встроен таксометр. Хуже всего в конечном итоге досталось переднему левому креслу: все-таки дольше всего таксомотор, как ни парадоксально, возит не пассажиров, а водителя.
Задний диван Пассата не просто лучше сохранился, но и имеет встроенное, раскладное заводское детское кресло, которое в любой момент можно сложить, не занимая багажник. Для такси очень удобно!
Недавно в универсале даже полностью заменили все тормоза и колодки, а его объявление о продаже заканчивается словами Voll Fahrbereit — готов к работе. В общем, сел и поехал. Благо внутри тут неубиваемые «механика» и 140-сильный дизель.
Mercedes-Benz E 200
Пробег: 799 тысяч километров
Цена: 810 тысяч рублей
Если предыдущее такси намотало 800 тысяч километров за 15 лет, то этот Mercedes Е-Класса в бурном Гамбурге накрутил их всего за шесть. То есть каждый год седан проезжал невероятные 130 тысяч километров, хотя и зарабатывал, очевидно, в несколько раз больше Фольксвагена.
Несмотря на довольно опрятный с нескольких шагов вид, кузов получил в процессе эксплуатации множественные мелкие потертости. А вот самым слабым звеном интерьера здесь оказались боковины кресел, которых касались при каждой посадке и высадке: обшивка на них со временем порвалась.
Сидушка и дверная карта водителя тоже пришли в негодность и выдают пробег автомобиля, который был выпущен всего лишь в 2017 году. А вот просят за такой Mercedes уже в пять раз больше, чем за Фольксваген.
В рублевом эквиваленте получается 810 тыс. руб. тогда как на российских площадках объявлений аналогичный Е-Класс того же года стоит где-то в три-четыре раза дороже.
Новые мерседесовские моторы, видимо, тоже миллионниками уже не назовешь: при пробеге «всего лишь» 480 тысяч километров у седана был заменен двигатель. Под капотами немецких такси за очень редким исключением стоят дизели. Если здесь он развивает 150 сил, то у такого же такси 33-летней давности…
Mercedes-Benz E 200D
Пробег: 555 409 км
Цена: 570 тысяч рублей
Вот и настоящая золотая классика мирового такси или, как некоторые его называют, «последний настоящий Мерседес». Ведь неубиваемые Е-Классы поколения W124 долгие десятилетия ассоциировались и ассоциируются с немецким и африканскими таксомоторами, которые продолжают ездить при любых пробегах, невзирая на законы механики.
А этот экземпляр еще и прошел смешные по меркам «сто двадцать четвертых» 555 409 километров — в общем, только-только разменял первую молодость. Мотор тут, конечно, никто не менял: под капотом установлен древнейший мерседесовский дизель мощностью 75 (!) лошадиных сил, который, скорее всего, может работать даже на свекле.
Салон тоже сохранился в весьма приличном состоянии. А чему тут собственно ломаться? Простейший руль, тканевые кресла, кондовые кнопки и добротный деревянный шпон.
При этом у автомобиля уже есть АБС и такие излишества как люк с электроприводом, а вот магнитолы, увы, нет! Ее место занимает специализированное оборудование: таксометр и радиостанция Teletron T8000, чтобы связываться с диспетчером таксопарка по новым заявкам.
Да, когда-то это всё работало именно так. Кстати, знаменитый бежевый цвет немецких таксомоторов имеет имя собственное: Hellelfenbein, что переводится как слоновая кость.
Mercedes-Benz S 350
Пробег: 293 тысячи километров
Цена: 1 млн рублей
А вот еще одно примечательное объявление о продаже 12-летнего Мерседеса S-Класса за эквивалент одного миллиона рублей — какие-то 12 тысяч евро. А всё потому, что этот седан трудился в такси, хотя и на гладких дорогах баварского курорта Бад-Тёльц.
За 12 лет стажа седан проехал символические по меркам профессии 293 тысячи километров, то есть как обычный автомобиль: по 24 тысячи в год. Под капотом S-Класса естественно дизель: мощность — 258 сил.
А в списке дополнительного оборудования тут присутствует даже вентиляция кресел и очень недешевая система ночного видения. Интерьер, конечно, выглядит потертым, но совершенно адекватен пройденному пробегу.
Да и ездила машина не по трамвайным путям, а по дорожкам курорта. В общем, как у нас говорят, «еще побегает», хотя ремонт серьезной поломки такого S-Класса может быть сопоставим со стоимостью самой машины.
Volkswagen Touran 1.9 TDI
Пробег: 467 044 км
Цена: 120 тысяч рублей
А во сколько же обойдется самый дешевый автомобиль такси в продаже? Универсал Volkswagen Passat Variant подобрался к этому званию очень близко, но его всё-таки выпустили в 2008 году, а этот Volkswagen Touran — в 2004-м.
Так что даже при «скромном» пробеге в 467 044 километров итоговая цена составляет эквивалент 120 тыс. рублей. В России такой же Touran этого года будет стоить минимум в четыре раза дороже и с непроверенным пробегом около 300 тысяч километров.
Двигатель здесь, как водится, дизельный, 101-сильный с «механикой», а внутри семиместный салон и аудиосистема с CD-дисками. Спасибо, что не с кассетами — тогда кассетники еще выпускались.
Сама машина не без царапин, с редкими следами ржавчины и облупившимся пластиком в салоне: все-таки позади почти 20 лет извоза, но, видимо, ее трудовой путь еще не закончен.
Нельзя по случаю не упомянуть и определенную экзотику рынка таксомоторов, которая не встречается на наших площадках объявлений. Например, похожий на Touran каблучок Caddy за 5 500 евро, вся задняя часть которого отдана под место для инвалидной коляски с откидной рампой.
А что скажете про Peugeot 406 с пробегом в 179 604 километров, стилизованный под автомобиль из очень популярного у нас фильма Такси? Всего-то с 110-сильным мотором, но значком такси Марселя, как в оригинале. В рублевом эквиваленте за него просят 550 тыс. рублей.
Ну а за эквивалент 170 тысяч рублей можно приобрести аутентичный британский кэб с правым рулем. Но забирать машину придется аж в Люксембурге, где ее сдавали в аренду для мероприятий, так что много проехать она не успела: на одометре всего лишь 47 тысяч километров.