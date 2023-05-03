Посмотрите, как выглядит автомобиль 2017 года после 800 тысяч километров извоза

Оценить реальный пробег отечественных такси довольно сложно (заявленным цифрам можно верить в очень редких случаях), а вот в Германии о таких вещах можно говорить с большей уверенностью. Такси с огромными числами на одометре регулярно появляются в продаже на европейских площадках объявлений, и сегодня мы сможем узнать, сколько реально стоит автомобиль-миллионник. И главное, как он выглядит после такого пробега.