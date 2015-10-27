В каком веке появился электромобиль, автомобильная навигация и камера заднего вида?

Двигатель внутреннего сгорания, механическая коробка передач и электрические фары уже существовали в начале XX века. Но когда пассажиры начали слушать в машине радио, а ночную мглу впервые прорезал луч светодиодных фар? Настало время напрячь память и интуицию и ответить на пятнадцать вопросов, когда то или иное изобретение появилось на серийном автомобиле.