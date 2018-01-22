Слезы Маска: что ломается в Tesla?

Плохо закрепленное заднее кресло

Проблема с сиденьями в свое время наблюдалась у Model S, а недавно кресла вновь подвели Tesla. Да так, что пришлось отзывать 11 тысяч кроссоверов Model X! Суть проблемы сводятся к браку среднего заднего сиденья, которое в случае аварии может не удержаться на месте. Как сообщают представители марки, реально проблема может проявиться лишь в том случае, если кресло было несколько раз перегружено (что бы под этим ни подразумевалось), но лучше все-таки доставить автомобиль в ближайшее представительство для проведения соответствующих ремонтных работ.