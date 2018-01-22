Слезы Маска: что ломается в Tesla?

С какими дефектами сталкиваются покупатели автомобилей Tesla

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С какими дефектами сталкиваются покупатели автомобилей Tesla

За свою непродолжительную историю компания Tesla стала практически культовой в самом прямом смысле этого слова. Настолько, что ее уже сравнивают с не менее культовой Apple. Но, к счастью (или к сожалению), ничего невероятного в американских электромобилях с литерой «Т» на носу нет – они собираются на планете Земля, и собираются обычными людьми. А значит, и на этих машинах встречаются дефекты сборки. Мы вспомнили самые эпичные из них.
Иллюстрации: Tesla, из открытых источников
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