Все, что вы хотели знать про самую дешевую «Теслу»

Третий видВсе, что вы хотели знать про самую дешевую «Теслу»
31 марта, пока автомобильный мир готовился к 1 апреля, придумывая смешные и не очень шутки, Tesla Motors представила свою третью современную модель, которая станет самой массовой в линейке компании. Это электромобиль Model 3, самый доступный из тех, что выпускает Tesla.
31 марта, пока автомобильный мир готовился к 1 апреля, придумывая смешные и не очень шутки, Tesla Motors представила свою третью современную модель, которая станет самой массовой в линейке компании. Это электромобиль Model 3, самый доступный из тех, что выпускает Tesla.
Чуть более чем за сутки количество предзаказов на новинку перевалило за 130 000, а еще через три дня – за 270 000. Попробуем разобраться, чем же так хороша маленькая «Тесла»?
Дизайн
Внешность Tesla Model 3 нельзя назвать уникальной. Да, автомобиль выглядит свежо и даже футуристично, особенно спереди, но по большому счету – это развитие идей, заложенных еще в Model S и Model X. Даже исчезновение фальшрадиаторной решетки было предсказуемо — на Model S она присутствовала лишь как дань уважения классическому дизайну автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а на Model X уже превратилась в тонкую декоративную линию. Следующий шаг — окончательный отказ от ненужного стилистического элемента.
В профиль Model 3 напоминает лифтбек, но на самом деле это среднеразмерный седан. В отличие от «Эски», при открытии багажника заднее стекло в «трешке» остается на месте. Наверное, больше всего вопросов к передку: кому-то он напоминает Renault Caravelle из шестидесятых, кому-то Porsche Panamera. Но, согласитесь, Model 3 выглядит интересно.
Динамические характеристики
«В Tesla мы не делаем медленных машин», — говорит Илон Маск. И цифры из спецификаций ему вторят: базовая Model S выстреливает с нуля до 96 километров в час за 5,5 секунды, а топовая полноприводная P90D проделывает то же самое упражнение за 3,1 секунды в базе и за 2,8 секунды с опцией Ludicrous Mode. В Model 3 аналогичного режима, к сожалению, не будет, но динамические характеристики у нее в духе Tesla: самая медленная версия «трешки» тратит на разгон с нуля до 60 миль в час меньше шести секунд. Не исключено, что версии с более емкими аккумуляторами и полным приводом (базовым будет вариант с заднеприводной схемой) станут еще быстрее.
Обратная сторона захватывающей динамики — запас хода. Для «трешки» минимум – 346 километров. Но инженеры все еще работают над улучшением этого показателя, который к началу производства может измениться. Как и Model S, новый автомобиль поддерживает режим ускоренной зарядки, а значит владельцу будет доступна сеть Tesla Supercharger, развивающаяся по всему миру. К концу 2017 года, когда Tesla Model 3 поступит в продажу, сеть зарядных станций должна вырасти вдвое.
Оснащение
Model 3 будет доступна в базовом заднеприводном и опциональном полноприводном вариантах. Но, как говорит Маск, «даже версия с приводом на задние колеса демонстрирует великолепное сцепление на льду, благодаря моментальной реакции и эффективному распределению крутящего момента».
Уже в стандартное оснащение «трешки» войдет 15-дюймовый сенсорный дисплей (а на Model S он на пару дюймов больше), панорамная крыша, которая образует одно целое с лобовым и задним стеклами, функция автопилота и другие электронные помощники, вроде автоматической системы экстренного торможения и руления.
Интерьер Model 3 — это крайняя форма минимализма: никаких приборов или дисплеев за рулем и полное отсутствие физических органов управления — только руль, поворотники и горизонтально расположенный «планшет». Поговаривают, что поставщиком сенсорной панели для Tesla Model 3 будет LG.
Практичность и безопасность
Tesla Model 3 — отличный пример того, насколько эффективно можно использовать доступное пространство для улучшения комфорта пассажиров и повышения возможностей по перевозке грузов. Благодаря расположенным под полом батареям и электромоторам, а также максимально сдвинутым к лобовому стеклу передним сидениями, у Model 3, по заверениям разработчиков, будет самый просторный салон в D-классе. Точный объем двух багажных отделений компания пока не приводит, но с гордостью заявляет, что «в автомобиль помещается семифутовая доска для серфинга». Быстро переведем в привычную метрическую систему и получим более двух метров длины!
Что касается безопасности, то тут все просто. Старшая Model S — один из самых безопасных автомобилей в рейтинге Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NTHSA). Очевидно, Model 3 не станет исключением — в компании ожидают, что автомобиль получит наивысший рейтинг пять звезд во всех краш-тестах NTHSA.
Главное — цена
На Model 3 у Tesla большие планы. И это не удивительно. «Трешка» — станет самым доступным электромобилем компании, который метит, ни больше ни меньше, в массовый сегмент! Вроде бы мало чем отличается от старшей «Эски», пока речь не заходит о цене. Ценник на «трешку» начинается с отметки 35 000 долларов, что вдвое меньше цены Model S, которая стоит около 70 000 долларов.
Сейчас количество предзаказов на Tesla Model 3 вплотную подошло к отметке 300 000 – каждый клиент оставил предоплату в 1000 долларов. И если хотя бы половина из них действительно будет продана — это станет гигантским скачком для компании, которая в прошлом году продала 50 366 Model S и чуть более двухсот кроссоверов Model X. Производство самой доступной «Теслы» начнется в следующем году, а на полную мощность – около 500 000 автомобилей в год – компания выйдет после запуска в эксплуатацию завода по производству аккумуляторов Tesla Gigafactory.