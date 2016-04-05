Все, что вы хотели знать про самую дешевую «Теслу»

31 марта, пока автомобильный мир готовился к 1 апреля, придумывая смешные и не очень шутки, Tesla Motors представила свою третью современную модель, которая станет самой массовой в линейке компании. Это электромобиль Model 3, самый доступный из тех, что выпускает Tesla.

Чуть более чем за сутки количество предзаказов на новинку перевалило за 130 000, а еще через три дня – за 270 000. Попробуем разобраться, чем же так хороша маленькая «Тесла»?