Все подробности о новой BMW 3-й серии

Все, что известно о главной премьере баварцев в Париже, в одной галерее

«Трёшка» долгие годы была пропуском в мир BMW — самой доступной и массовой моделью баварской марки. И самой консервативной: сложно что-то менять, если машина отточена практически до совершенства! На парижском автосалоне баварцы представили уже седьмое поколение третьей серии с индексом G20. И все-таки смогли удивить! Покушение на святое — легендарный «изгиб Хофмайстера» на задней стойке — будут обсуждать (и осуждать) еще долго. А как вам странноватый передок с «клыками» переднего бампера, вторгающимися в фары? И техника у «трешки» абсолютно новая. Мы собрали все факты о новом седане и предлагаем их вашему вниманию.