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9:00

Toyota за 23 миллиона — из России!

Видео: почему этот монстр стоит, как весь модельный ряд «Тойоты»?

Если вы думали, что самая крутая Toyota — это Land Cruiser 200 в одной из особых серий, то вы ошибались. Эта Tundra не только заткнет за пояс самые навороченные «Крузаки», но и поспорит по крутости со злобными шестиколесниками Hennessey Velociraptor и Mercedes-AMG G 63 6x6. При этом стоит она дешевле, ведь спроектировали и построили ее в России! Впрочем, поводов для гордости владельцу «Тундры» будет хватать и без этого: тут вам и V8 на 520 сил с компрессором, и куча светодиодных люстр с блоком управления, как у космического корабля, и полностью перешитый салон с огромным дисплеем! В нашем новом видео мы подробно рассказали о самых интересных фишках этой уникальной машины.

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