Toyota C-HR: что за зверь?

Первого июня в России стартовали продажи необычного кроссовера Toyota C-HR, который уже два года продается в других странах. Разбираемся, почему этот автомобиль достоин вашего внимания и денег, даже если его нельзя назвать новинкой.

Он необычен

Из всех компактных кроссоверов, которые доступны на российском рынке, «вау-эффект» уровня C-HR создал разве что Nissan Juke, правда c 2010 года он успел примелькаться. Благодаря покатой крыше и потайным ручкам задних дверей C-HR выглядит как спортивная «трехдверка». Однако у такой эстетики есть и минусы: места над головами задних пассажиров не так много, а объем багажника составляет скромные 297 л.

Он глобален

В основе C-HR лежит модульная архитектура TNGA (Toyota New Global Architecture), на базе которой уже построен целый ряд платформ. Диапазон моделей огромен: от «Приуса» до нынешнего Lexus LS. Конкретная «тележка» TNGA-C (GA-C) роднит Toyota C-HR с такими автомобилями, как нынешний Auris и новый компактный кроссовер Lexus UX. Она изначально создана с прицелом на гибридные силовые установки. У C-HR такая тоже есть, но в России её предлагать не будут.

Он популярен

В первый, неполный год продаж C-HR разошелся в Европе тиражом в 7123 экземпляра, а в прошлом году этот показатель вырос до 108 170 машин. В США кроссовер вышел на рынок в 2017-м, и за первый год продали 25 755 автомобилей. Львиная доля из них – 122-сильные гибриды с 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Выпуск машин для всего мира налажен на предприятиях Toyota в Японии, Турции и Китае.

Он разнообразен

В России C-HR предлагается с двумя бензиновыми двигателями (турбомотор объемом 1,2 л развивает 115 «лошадей», двухлитровый атмосферник – 148 л.с.) и двумя коробками передач – 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Комплектаций предлагается три на выбор. Самая доступная, Ride, оценивается в 1 299 000 рублей, а самая дорогая, Cool, обойдется в 2 083 000 рублей. Каждая комплектация привязана к определенному набору агрегатов. Для Ride это мотор 1.2, «механика» и передний привод. Hot – 2,0 л, вариатор и, опять-таки, монопривод. Cool – 1,2 л и вариатор, но уже с полным приводом.

Он хорошо оснащен

В дорогих комплектациях C-HR упакован щедро. Есть и система бесключевого доступа, и ионизатор воздуха Nano-e, и 8-дюймовый экран на центральной консоли, и система помощи при парковке – в общем, все, что полагается иметь кроссоверу в 2018 году. В стандартное оснащение российских CH-R входит и «зимний пакет» – боковые зеркала с обогревом и индикатор уровня омывающей жидкости.

Он реально хорош

Поскольку в странах Западной Европы модель продается достаточно давно, многие автомобильные СМИ уже успели составить свое мнение о CH-R: например, британский журнал EVO, который чаще пишет о спортивных машинах, дал кроссоверу 3,5 звезды из 5 возможных. Эксперты записали в плюсы отменную управляемость и баланс шасси, но пожурили кроссовер за слабые моторы и «клаустрофобность» второго ряда сидений. Журналистам немецкого AutoBild машина тоже пришлась по душе: по их словам, она едет не менее спортивно, чем выглядит, и к тому же весьма экономична. Надеемся скоро проверить эти суждения собственным опытом. \m

Иллюстрации: Toyota