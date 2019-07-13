ТурбоНива за 2 миллиона

Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России

Владелец этой Нивы — настоящий сын маминой подруги: Сене всего 15 лет, а в его гараже уже стоит Audi R8. Но она ему показалось скучноватой, поэтому он захотел построить что-то уникальное — так и получилась эта безумная Лада. Да, большую часть из этих двух миллионов ему дали родители, но что-то он заработал сам — и купил на эти деньги Michelin Pilot Sport. Ну а какую еще резину ставить на крутейшие Воссены за 400 тысяч? Кроме огромных колес и яркой пленки здесь есть турбо-кит, кастомный выхлоп и еще куча всяких фишек, о которых мы рассказали в нашем новом видео.