Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:30

ТурбоНива за 2 миллиона

Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России

Владелец этой Нивы — настоящий сын маминой подруги: Сене всего 15 лет, а в его гараже уже стоит Audi R8. Но она ему показалось скучноватой, поэтому он захотел построить что-то уникальное — так и получилась эта безумная Лада. Да, большую часть из этих двух миллионов ему дали родители, но что-то он заработал сам — и купил на эти деньги Michelin Pilot Sport. Ну а какую еще резину ставить на крутейшие Воссены за 400 тысяч? Кроме огромных колес и яркой пленки здесь есть турбо-кит, кастомный выхлоп и еще куча всяких фишек, о которых мы рассказали в нашем новом видео.

Загрузка...
Загрузка...