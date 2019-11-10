Самые крутые УАЗы на бездорожье

Видео: дрэг-рейсинг по пересеченной местности и неожиданный финал

В нашем распоряжении оказались два уникальных вездехода — УАЗ «Ермак» и шестиколесный УАЗ УРСА от компании «Большое колесо». Конечно, мы просто не могли не устроить между ними скоростную дуэль. Тем более, что поблизости нашелся относительно неровный (хотя кого мы хотим обмануть — абсолютно неровный) внедорожный дрэг-стрип. И пусть длина его слегка поменьше классического «квотера», то есть четверти мили, нам было все равно. Третьим в компании внедорожных монстров оказался заводской экспедиционный Патриот...