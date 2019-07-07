УАЗ-гигант за 10 миллионов

Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?

Конечно, 10 миллионов рублей — это очень приблизительная цена. Столько стоит прототип, а серийные машины будут намного дешевле: базовая версия «Ермака» обойдется вам меньше, чем в три миллиона. Но это все равно многовато за УАЗ... Окей, а если это УАЗ, который проедет (и проплывет) вообще где угодно? С огромными шинами, каждая из которых тяжелее Эрика Давидыча, мостами от «Шишиги» и фарами от танка? Обо всех фишках этой машины, грязь перед который сама расступается в страхе, мы рассказали в нашем новом видео.