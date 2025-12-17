Оба кроссовера продаются не только на китайском, но и на других зарубежных рынках: редакция «Мотора» изучила мнения, оставленные европейскими и австралийскими владельцами моделей MG HS и MG RX9 — эти люди должны знать толк в хороших машинах, а, значит, могут оставить вполне объективные отзывы.

Среди распространённых проблем, о которых сообщают владельцы и обозреватели MG RX9, — значительная турбояма, неполадки медиасистемы и неэффективный кондиционер — на работу климатики особенно жалуются задние пассажиры.

Кроме того, модель образца 2023 года успела «отличиться» утечками моторного масла, пробоями прокладки головки блока цилиндров, а также преждевременной коррозией. Но этим, как отмечают автомобилисты, страдает большинство автомобилей MG.

«При надлежащем техническом обслуживании модель вполне неплоха, но чаще австралийцы выбирают конкурентов (например, Hyundai Santa Fe или Kia Sorento), так как они известны своим уровнем надёжности», — резюмирует Value Cars Australia.