Автомобили иногда выходят из строя. Но из сложной ситуации можно выйти всегда

Интересно. И очень удобно. Хотя незапланированная поездка на такси раз в год наверняка обойдется дешевле абонентской платы за такую роскошь.

Кто бы спорил! Только мы можем привести еще немного (на самом деле довольно много) ситуаций, в которых хотелось бы рассчитывать на профессиональную подмогу.

Во-первых, неприятности с автомобилем случаются и по ночам, когда сервисы по понятным причинам закрыты и никаких шансов на срочный ремонт просто нет. Перспективы? Можно эвакуировать машину до дома и заказать следующий эвакуатор утром — до сервисного центра. Или подкинуть автомобиль ко въезду в автосервис в надежде, что кто-нибудь обратит на него внимание утром. Если он еще будет там стоять.

Альтернатива, которую предлагает фирменная подмога — доставка автомобиля на охраняемую стоянку дилерского центра. Который, кстати, вы вправе выбрать сами. С помощью операторов программы помощи вы в любое время суток сможете договориться об эвакуации машины в нужное место и удостовериться, что о ней обязательно позаботятся. Кроме того, если вы окажетесь в сервисе в вечернее время и оставите автомобиль на ремонт, Jaguar Land Rover опять же предложит вам бесплатное такси до дома.