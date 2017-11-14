Автомобили иногда выходят из строя. Но из сложной ситуации можно выйти всегда

В беде не бросят, лишнего не спросятАвтомобили иногда выходят из строя. Но из сложной ситуации можно выйти всегда
«Железный конь», каким бы верным он ни был, все-таки может «встать» – прекратить движение без возможности продолжить. По крайней мере, без посторонней помощи. От такого невозможно застраховаться, ведь проколы колес или некачественное топливо способны обездвижить абсолютно любой, даже самый новый и качественный автомобиль. Однако совсем не обязательно оставаться с проблемой один на один — для этого существуют программы помощи на дорогах. И сейчас мы в них разберемся.
«Железный конь», каким бы верным он ни был, все-таки может «встать» – прекратить движение без возможности продолжить. По крайней мере, без посторонней помощи. От такого невозможно застраховаться, ведь проколы колес или некачественное топливо способны обездвижить абсолютно любой, даже самый новый и качественный автомобиль. Однако совсем не обязательно оставаться с проблемой один на один — для этого существуют программы помощи на дорогах. И сейчас мы в них разберемся.
Что такое «помощь на дорогах»? Эвакуатор?
Не совсем. В том числе и эвакуатор, если дело совсем плохо. Нередко прибывшие к вам на помощь люди могут решить проблему на месте. Например, если у вас спустило колесо и нет насоса, чтобы его подкачать и доехать до шиномонтажа. Или нет необходимого – в случае, когда подкачка уже не поможет. Или, чего уж там, у вас просто нет соответствующих навыков. Просить помощи у проезжающих мимо автомобилистов – не самое приятное занятие. А уж если дело происходит ночью на трассе…
Положим, с домкратом и «балонником» я знаком. Или у меня покрышки с защитой от прокола. В конце концов, я не езжу ночью между городами!
Базовые умения ремонта автомобиля или «ранфлэты» — это здорово. Хотя в первом случае вы ничего не сможете поделать сразу с двумя пробитыми колесами, а во втором — не факт, что умные шины сдюжат дорогу до сервиса. И не стоит забывать, что даже солнечным днем в густонаселенном городе вы не застрахованы от технических неисправностей самого автомобиля. Например, вы вряд ли захотите продолжать движение на машине, если на приборной панели вдруг вспыхнули лампочки, сообщающие о проблемах.
Шутите? Проколоть сразу два колеса или испортить пару дисков одним махом — такая же редкость, как год без инфляции. И «чек-энджинов» я не боюсь — мой автомобиль не из таких.
Все еще думаете, что неуязвимы? Окей, приведем несколько неприятных сценариев, хотя и не хотим вас пугать. Машину, из каких бы она ни была, могут обездвижить: разряженный аккумулятор, заблокировавшиеся двери/капот/багажник или замок зажигания, закончившееся топливо, ДТП… В конце концов, некоторые узлы могут выйти из строя – не по вашей вине, конечно. И если с «чек-энджинов» или коробкой передач в аварийном режиме вы еще можете рискнуть и продолжить движение, то как насчет сигнала о неисправности тормозов?
Ладно, убедили, иногда мне действительно может потребоваться помощь. Но ведь все это сводится к банальному вызову эвакуатора, разве нет?
Нет. Многие проблемы можно решить на месте. Практически все программы помощи на дорогах предусматривают доставку топлива, зарядку или замену аккумулятора, и даже мобильный шиномонтаж. А если вы подобрали правильную программу помощи на дорогах, спектр услуг будет значительно шире.
Правильную?
Видите ли, у многих автомобильных брендов существуют фирменные программы. Их отличие от всех остальных заключается в том, что к вам на подмогу отправятся специально подготовленные люди. Они не орудуют лучше других домкратом и не заряжают аккумулятор покрепче, но знают специфику именно вашего автомобиля и имеют при себе необходимое оборудование. К примеру, диагностический компьютер, который установит степень серьезности возникшей проблемы. Возможно, некоторые сложности удастся решить на месте, без незамедлительной отправки в сервис.
Фирменные программы? Это же дорого! Наверняка лучше обратиться к «частникам»
«Частники», возможно, возьмут меньшую абонентскую плату, но мы повторимся: помощь по фирменной программе может оказаться куда эффективнее. Как минимум в том смысле, что позволит устранить больший спектр мелких неисправностей без эвакуации. Но главные преимущества подобных программ заключаются в другом: это география и логистические вопросы, а также забота о вашем личном комфорте.
Можно с этого места давайте поподробнее?
Представьте себе, что ваш автомобиль прихворал посреди рабочего дня. Дело не в разряженном аккумуляторе или проколе колеса — машина «встала». Но у вас категорически нет времени трястись в кабине эвакуатора по пути в сервис и мучительно ждать ремонта.
Рассмотрим пути решения на примере программы помощи на дорогах компании Jaguar Land Rover, вместе с которой мы подготовили этот материал. Фирменная подмога компании предусматривает помощь не только автомобилю, но и его владельцу — например, это может быть вызов и оплата такси (а также поезда или даже самолета) до вашего дома или места следования. Специалисты позаботятся о доставке вашей машины в сервис, а вы сможете вернуться к намеченному распорядку дня. Более того — по завершении процесса ремонта программа JLR предполагает возврат автомобиля обратно к месту эвакуации или до места вашего проживания. Удобно, не правда ли?
Интересно. И очень удобно. Хотя незапланированная поездка на такси раз в год наверняка обойдется дешевле абонентской платы за такую роскошь.
Кто бы спорил! Только мы можем привести еще немного (на самом деле довольно много) ситуаций, в которых хотелось бы рассчитывать на профессиональную подмогу.
Во-первых, неприятности с автомобилем случаются и по ночам, когда сервисы по понятным причинам закрыты и никаких шансов на срочный ремонт просто нет. Перспективы? Можно эвакуировать машину до дома и заказать следующий эвакуатор утром — до сервисного центра. Или подкинуть автомобиль ко въезду в автосервис в надежде, что кто-нибудь обратит на него внимание утром. Если он еще будет там стоять.
Альтернатива, которую предлагает фирменная подмога — доставка автомобиля на охраняемую стоянку дилерского центра. Который, кстати, вы вправе выбрать сами. С помощью операторов программы помощи вы в любое время суток сможете договориться об эвакуации машины в нужное место и удостовериться, что о ней обязательно позаботятся. Кроме того, если вы окажетесь в сервисе в вечернее время и оставите автомобиль на ремонт, Jaguar Land Rover опять же предложит вам бесплатное такси до дома.
Что еще такого мне может предложить фирменная программа помощи?
Напрягите фантазию и приготовьтесь удивляться. Представьте себе, что вы отправились в автомобильное путешествие. С пассажирами, вещами и за границу. Автомобиль… да, по каким-то причинам обездвижен. Меж двух незнакомых городов. На трассе, где вы оказались впервые. Ночью (добавим страстей). Паника? Успокойтесь
На всей территории покрытия программы Jaguar Land Rover предусматривается либо устранение поломки на месте, либо эвакуация до ближайшего дилерского центра. В качестве небольшого утешения прибывшие к вам специалисты всегда предложат чашку чая и набор для перекуса.
Автомобиль требует серьезного ремонта? Для вас и ваших пассажиров возможно бесплатное размещение в гостинице на срок до пяти дней. Не без разумных ограничений, конечно — все подробности можно уточнить здесь.
Не хотите ждать или машина не может быть отремонтирована за пять суток? Сотрудники компании закажут и оплатят для вас и ваших пассажиров билеты на поезд или самолет — для продолжения путешествия или возвращения домой. Когда автомобиль будет готов, Jaguar Land Rover оплатит ваш билет для возвращения за машиной или придумает, как доставить автомобиль вам.
Здорово, когда у нас получается совладать с возникающими трудностями, не правда ли? Но еще лучше, когда мы абсолютно не сомневаемся в положительном результате.